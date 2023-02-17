https://ria.ru/20230217/kndr-1852567756.html

США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР

США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР - РИА Новости, 17.02.2023

США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР

МИД КНДР заявил, что Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к Северной Корее, но бездействует, несмотря на попытки США превратить Корейский... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T06:33

2023-02-17T06:33

2023-02-17T07:04

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корейский полуостров

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СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. МИД КНДР заявил, что Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к Северной Корее, но бездействует, несмотря на попытки США превратить Корейский полуостров в полигон для репетиции войны и военную базу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Реальность четко демонстрирует, что США и Южная Корея являются главными виновниками, преднамеренно разрушающими мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. Несмотря на это, Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к КНДР, которая ради ослабления напряженности на Корейском полуострове сохраняет терпение и самоконтроль, СБ не только не пытается удержать США от попыток превратить Корейский полуостров в военную базу и полигон для репетиции войны, но даже не выражает никакой озабоченности (по этому поводу – ред.)", - говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР.Представитель МИД добавил, что КНДР "решительно осуждает" и выносит предупреждение СБ ООН, который забыл свою главную идею о справедливости и равноправии и, "согласно потребностям США, выражает обеспокоенность" только в отношении КНДР, которая пользуется своим законным правом на самооборону.Он отметил, что это пренебрежение законными правами КНДР, которая пытается противостоять деятельности США и Южной Кореи по повышению напряженности в регионе, а также акт враждебности, на который Пхеньян "не может не реагировать"."Если СБ ООН и дальше будет, как и сейчас, идти на поводу у США, как те этого хотят, КНДР ничего не останется, кроме как рассмотреть дополнительные меры в дополнение к своей обычной военной деятельности в знак протеста против СБ ООН, который превращается в инструмент одностороннего давления на КНДР", - пообещал дипломат.

https://ria.ru/20230213/kndr-1851600843.html

https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html

сша

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в мире, сша, оон, корейский полуостров