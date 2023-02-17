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США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР - РИА Новости, 17.02.2023
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США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР
США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР - РИА Новости, 17.02.2023
США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР
МИД КНДР заявил, что Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к Северной Корее, но бездействует, несмотря на попытки США превратить Корейский... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T06:33
2023-02-17T07:04
в мире
сша
оон
корейский полуостров
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СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. МИД КНДР заявил, что Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к Северной Корее, но бездействует, несмотря на попытки США превратить Корейский полуостров в полигон для репетиции войны и военную базу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Реальность четко демонстрирует, что США и Южная Корея являются главными виновниками, преднамеренно разрушающими мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. Несмотря на это, Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к КНДР, которая ради ослабления напряженности на Корейском полуострове сохраняет терпение и самоконтроль, СБ не только не пытается удержать США от попыток превратить Корейский полуостров в военную базу и полигон для репетиции войны, но даже не выражает никакой озабоченности (по этому поводу – ред.)", - говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР.Представитель МИД добавил, что КНДР "решительно осуждает" и выносит предупреждение СБ ООН, который забыл свою главную идею о справедливости и равноправии и, "согласно потребностям США, выражает обеспокоенность" только в отношении КНДР, которая пользуется своим законным правом на самооборону.Он отметил, что это пренебрежение законными правами КНДР, которая пытается противостоять деятельности США и Южной Кореи по повышению напряженности в регионе, а также акт враждебности, на который Пхеньян "не может не реагировать"."Если СБ ООН и дальше будет, как и сейчас, идти на поводу у США, как те этого хотят, КНДР ничего не останется, кроме как рассмотреть дополнительные меры в дополнение к своей обычной военной деятельности в знак протеста против СБ ООН, который превращается в инструмент одностороннего давления на КНДР", - пообещал дипломат.
https://ria.ru/20230213/kndr-1851600843.html
https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html
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в мире, сша, оон, корейский полуостров
В мире, США, ООН, Корейский полуостров
06:33 17.02.2023 (обновлено: 07:04 17.02.2023)
 
США используют Корейский полуостров для репетиции войны, заявили в МИД КНДР

МИД КНДР: СБ ООН игнорирует попытки США превратить Корейский полуостров в военный полигон

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. МИД КНДР заявил, что Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к Северной Корее, но бездействует, несмотря на попытки США превратить Корейский полуостров в полигон для репетиции войны и военную базу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Реальность четко демонстрирует, что США и Южная Корея являются главными виновниками, преднамеренно разрушающими мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. Несмотря на это, Совет Безопасности ООН безосновательно придирается к КНДР, которая ради ослабления напряженности на Корейском полуострове сохраняет терпение и самоконтроль, СБ не только не пытается удержать США от попыток превратить Корейский полуостров в военную базу и полигон для репетиции войны, но даже не выражает никакой озабоченности (по этому поводу – ред.)", - говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР.
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:24
В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь
Представитель МИД добавил, что КНДР "решительно осуждает" и выносит предупреждение СБ ООН, который забыл свою главную идею о справедливости и равноправии и, "согласно потребностям США, выражает обеспокоенность" только в отношении КНДР, которая пользуется своим законным правом на самооборону.
Он отметил, что это пренебрежение законными правами КНДР, которая пытается противостоять деятельности США и Южной Кореи по повышению напряженности в регионе, а также акт враждебности, на который Пхеньян "не может не реагировать".
"Если СБ ООН и дальше будет, как и сейчас, идти на поводу у США, как те этого хотят, КНДР ничего не останется, кроме как рассмотреть дополнительные меры в дополнение к своей обычной военной деятельности в знак протеста против СБ ООН, который превращается в инструмент одностороннего давления на КНДР", - пообещал дипломат.
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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В миреСШАООНКорейский полуостров
 
 
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