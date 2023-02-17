https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

В Китае готовятся к "украинскому сценарию"

В Китае готовятся к "украинскому сценарию" - РИА Новости, 17.02.2023

В Китае готовятся к "украинскому сценарию"

За украинским конфликтом с интересом следят во всем мире. Однако едва ли не самый пристрастный и увлеченный зритель — это, конечно, Китай. Никто в США не... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:00

2023-02-17T08:00

2023-02-17T08:07

авторы

россия

сша

китай

нато

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евросоюз

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За украинским конфликтом с интересом следят во всем мире. Однако едва ли не самый пристрастный и увлеченный зритель — это, конечно, Китай. Никто в США не скрывает особо, что все провокации в адрес Москвы — наглядный урок Пекину. Яркая демонстрация возможностей и предупреждение о том, что может ждать КНР в случае неповиновения.Так, по крайней мере, все это виделось в Вашингтоне год назад, когда СВО только начиналась. Спустя год после ее начала приходится подводить какие-то промежуточные итоги. И вот американские аналитики задаются вопросом: какие уроки извлек Китай из украинского конфликта? Во-первых, полагают они, Запад сумел напугать Поднебесную, развязав полномасштабную санкционную войну против России — одной из крупнейших экономик мира. Напринимали разных санкций — порой очень болезненных для тех, кто их принимал, — и с честью эту боль вытерпели. Так что Китай не должен тешить себя иллюзиями о том, что США не попытаются (при желании) так же изолировать и первую экономику мира. Все равно в Вашингтоне рассчитывают, что страдать от антикитайских санкций будут европейцы, а их не жалко.Во-вторых, Пекину не следует надеяться на то, что он в последнее время сокращает свои долларовые резервы и пытается перейти на международные расчеты в юанях. В долларах у них все равно еще много осталось — и на эти резервы США с вассалами уже готовы наложить лапу. Это говорится открытым текстом.И наконец, авторы полагают, что американцы продемонстрировали в украинском кейсе небывалую сплоченность западной коалиции. Несмотря на слабые стоны старой Европы, ее удалось сначала разорить, а потом втравить в военное противостояние с Россией.Понятно, что все это — список не уроков, а угроз. Сценарий грядущей американской экспансии в Азии, подразумевающий полный разгром азиатской сверхдержавы.А как видят ситуацию в самом Китае?Там уже давно называют Тайвань "второй Украиной" и подмечают практически полное тождество американской политики на обоих направлениях. Точно так же, как Россию, Китай бесконечно обкладывают западными санкциями — и точечными, и пакетными, и против определенных лиц, и против корпораций. Просто в силу огромного масштаба китайской экономки процесс идет не так быстро.Абсолютно идентична экспансии НАТО на восток экспансия агрессивных военных блоков с США во главе по периметру Китая. Тут и AUKUS, и Индо-Тихоокеанская стратегия, и QUAD, и "Пять глаз" — все это для простоты давно называют "азиатской НАТО".В постсоветские республики США проталкивают своих ставленников и затачивают их на войну с Россией. Точно такая же история с Японией, Южной Кореей, Тайванем — они нашпигованы американским оружием, а в последние дни все чаще слышатся разговоры о том, что могут обзавестись еще и ядерным вооружением. В качестве сюрприза Китаю, так сказать.На этих территориях американцам удается разводить целые поколения людей с напрочь промытыми мозгами, для которых КНР — символ диктатуры, авторитаризма и прочих нехороших штук.Никаких иллюзий насчет намерений Вашингтона в Пекине, конечно, не питают. Понимают, что долларовые резервы в зоне риска и от SWIFT страну отключат без проблем. Однако украинский кейс показал и другое. Экономика России не без потерь, но приспосабливается к режиму санкций. В то же время эти самые санкции бьют по европейцам едва ли не больнее, чем по нашей стране.Да, теплая зима позволила Европе сократить поставки нефти, газа из России и дотянуть до весны. Но следующей осенью проблема цен на углеводороды вновь встанет в полный рост. И это не говоря о массовых банкротствах, закрывающихся не то что предприятиях, а целых отраслях европейской промышленности, стремительном бегстве капитала из ЕС в США. Тут эффект от антироссийских санкций еще только начал давать знать о себе. Реальная перспектива сегодняшней Европы — это деиндустриализация и нищета.Ну а если масштабировать этот эффект и представить, что будет с Европой, если Белый дом прикажет ей прервать экономические отношения с Китаем? Это же будет форменный "апокалипсис сегодня". Интересно, какой в этих условиях окажется пресловутая сплоченность западной коалиции.Любопытно, какие решения принимает Китай, готовясь к наезду от экс-гегемона. Доля долларовых резервов за последние годы сократилась с 79 до 59 процентов. Созданы цифровые платформы для международных расчетов, свои банковские карты, системы платежей. Полным ходом идет военное строительство, у Китая уже второй в мире ВПК.Особое значение придается устойчивости экономики, которая должна выдержать грядущие потрясения. Однако не менее важна и устойчивость общества. Китай отнюдь не так однороден, как это кажется со стороны. На почве социального расслоения там естественным образом самозародятся свои уклонисты, бегунки и "нетвойнисты".Поэтому правительство страны прилагает усилия к тому, чтобы разогнать социальные лифты и снизить межклассовую рознь. Для этого ведется борьба с бедностью, ограничиваются сверхдоходы звезд шоу-бизнеса, запрещается частное репетиторство — чтобы дети из богатых семей не имели преимущества на экзаменах перед малоимущими.Особенно важным для китайских аналитиков представляется создание военных союзов. Тут они полностью солидарны со своими американскими коллегами — в современном мире Пекин больше не может рассчитывать лишь на двусторонние отношения. Нужна коалиция с явным военным уклоном, в идеале — военный блок по образцу Варшавского договора. Мы еще увидим, как все эти меры сработали. Самое интересное — насколько сплоченным окажется народ такой огромной и разнородной страны с трудным колониальным прошлым. Легко представить хипстеров Гонконга и Шанхая выходящими на демонстрации с проамериканскими лозунгами. Однако средний класс Китая уже не раз удивлял мир своим патриотизмом — как-то он у них прекрасно уживается с любовью к материальным благам и богатству. Но, может быть, это был чисто диванный патриотизм, заточенный на то, чтобы хохмить и мемить в соцсетях?Вскоре мы все это узнаем. Большое противостояние США и Китая только начинается.

https://ria.ru/20230216/tayvan-1852402274.html

https://ria.ru/20230208/ssha-1850514586.html

https://ria.ru/20230208/konflikt-1850688432.html

https://ria.ru/20230207/kitay-1850206520.html

https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html

https://ria.ru/20230130/noak-1848501129.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, россия, сша, китай, нато, swift, евросоюз