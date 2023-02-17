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В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/kherson-1852633713.html
В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России
В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России - РИА Новости, 17.02.2023
В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России
ГП Украины заявила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:17
2023-02-17T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
украина
генеральная прокуратура украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ГП Украины заявила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России. Как отметили в офисе генерального прокурора, предпринимателя обвиняют в сотрудничестве с РФ, изготовлении и размещении рекламы с информационной поддержкой референдума о присоединении к России. Также владельца агентства обвиняют в том, что он перерегистрировал компанию по российскому законодательству. Мужчине предъявлено обвинение в коллаборационистской деятельности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт ее легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр город Херсон.
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в мире, херсон, россия, херсонская область , украина, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Украина, Генеральная прокуратура Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:17 17.02.2023
 
В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России

ГП Украины сообщила о задержании в Херсоне предпринимателя за билборды в поддержку России

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ГП Украины заявила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России.
"Местный житель подозревается в размещении в Херсоне билбордов с лозунгами страны-агрессора. Процессуальным руководством Херсонской областной прокураторы (подконтрольной Киеву - ред.) задержан собственник местного рекламного агентства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в офисе генерального прокурора, предпринимателя обвиняют в сотрудничестве с РФ, изготовлении и размещении рекламы с информационной поддержкой референдума о присоединении к России. Также владельца агентства обвиняют в том, что он перерегистрировал компанию по российскому законодательству. Мужчине предъявлено обвинение в коллаборационистской деятельности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт ее легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРоссияХерсонская областьУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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