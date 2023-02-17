В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России
ГП Украины сообщила о задержании в Херсоне предпринимателя за билборды в поддержку России
© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ГП Украины заявила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России.
"Местный житель подозревается в размещении в Херсоне билбордов с лозунгами страны-агрессора. Процессуальным руководством Херсонской областной прокураторы (подконтрольной Киеву - ред.) задержан собственник местного рекламного агентства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в офисе генерального прокурора, предпринимателя обвиняют в сотрудничестве с РФ, изготовлении и размещении рекламы с информационной поддержкой референдума о присоединении к России. Также владельца агентства обвиняют в том, что он перерегистрировал компанию по российскому законодательству. Мужчине предъявлено обвинение в коллаборационистской деятельности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт ее легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр город Херсон.
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