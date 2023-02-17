https://ria.ru/20230217/kherson-1852633713.html

В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России

В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России - РИА Новости, 17.02.2023

В Херсоне задержали предпринимателя, вешавшего билборды в поддержку России

ГП Украины заявила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:17

2023-02-17T12:17

2023-02-17T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

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генеральная прокуратура украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ГП Украины заявила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России. Как отметили в офисе генерального прокурора, предпринимателя обвиняют в сотрудничестве с РФ, изготовлении и размещении рекламы с информационной поддержкой референдума о присоединении к России. Также владельца агентства обвиняют в том, что он перерегистрировал компанию по российскому законодательству. Мужчине предъявлено обвинение в коллаборационистской деятельности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт ее легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр город Херсон.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

херсон

россия

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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