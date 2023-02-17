https://ria.ru/20230217/karachi-1852756438.html

Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи

Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи - РИА Новости, 17.02.2023

Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи

Террористы открыли огонь по главному офису полиции пакистанского города Карачи, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:29

2023-02-17T18:29

2023-02-17T19:03

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Террористы открыли огонь по главному офису полиции пакистанского города Карачи, сообщает телеканал Geo.Представители полиции заявили, что вооруженные подозреваемые произвели несколько выстрелов по главному офису, расположенному рядом с полицейским участком Садар.По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов, перестрелка продолжается более получаса.Отмечается, что один человек, прибывший на место происшествия, получил огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни.Число напавших террористов пока неизвестно.Движение на дорогах, ведущих к участку, было перекрыто.

https://ria.ru/20230212/pakistan-1851576344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, карачи, пакистан