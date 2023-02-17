https://ria.ru/20230217/karachi-1852756438.html
Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи
Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи - РИА Новости, 17.02.2023
Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи
Террористы открыли огонь по главному офису полиции пакистанского города Карачи, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:29
2023-02-17T18:29
2023-02-17T19:03
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Террористы открыли огонь по главному офису полиции пакистанского города Карачи, сообщает телеканал Geo.Представители полиции заявили, что вооруженные подозреваемые произвели несколько выстрелов по главному офису, расположенному рядом с полицейским участком Садар.По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов, перестрелка продолжается более получаса.Отмечается, что один человек, прибывший на место происшествия, получил огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни.Число напавших террористов пока неизвестно.Движение на дорогах, ведущих к участку, было перекрыто.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, карачи, пакистан
18:29 17.02.2023 (обновлено: 19:03 17.02.2023)
Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи
Террористы открыли огонь по главному офису полиции пакистанского города Карачи
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости.
Террористы открыли огонь по главному офису полиции пакистанского города Карачи, сообщает телеканал Geo
.
Представители полиции заявили, что вооруженные подозреваемые произвели несколько выстрелов по главному офису, расположенному рядом с полицейским участком Садар.
По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов, перестрелка продолжается более получаса.
Отмечается, что один человек, прибывший на место происшествия, получил огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни.
Число напавших террористов пока неизвестно.
Движение на дорогах, ведущих к участку, было перекрыто.