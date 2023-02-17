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В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ - РИА Новости, 17.02.2023
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В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ
В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ - РИА Новости, 17.02.2023
В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ
Бывшая министр юстиции Масако Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ, сообщило агентство Kyodo по итогам встречи главы правительства Фумио РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:48
2023-02-17T13:51
в мире
япония
сша
хиросима (префектура)
фумио кисида
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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Бывшая министр юстиции Масако Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ, сообщило агентство Kyodo по итогам встречи главы правительства Фумио Кисиды с представителями трех организаций сексуальных меньшинств. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств привлек к себе внимание общества после скандала в правительстве, когда из-за реплики "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной, премьер-министр Фумио Кисида отправил в отставку своего помощника Масаёси Араи. Кисида уже несколько раз приносил извинения, а в пятницу провел встречу с представителями сексуальных меньшинств. Масла в огонь подлило высказывание самого премьера. Отвечая на вопрос об однополых браках, он заявил, что "общество изменится (безвозвратно)". Депутаты от оппозиции в парламенте сочли эти слова также носящими оттенок дискриминации. После этого процесс обсуждения ускорился, и уже партнер Либерально-демократической партии по правящей оппозиции партия Комэйто призвала принять закон о ЛГБТ до саммита "семерки" в мае в Хиросиме. На прошлой неделе в стенах парламента руководство партии Комэйто провело беседу со спецпредставителем США по вопросам защиты прав людей ЛГБТК+ в госдепартаменте Джессикой Серн и с послом США в Японии Рамом Эмануэлем, которые также выступили с поддержкой принятия закона об ЛГБТ в Японии. Япония является единственной страной "семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.
https://rsport.ria.ru/20230119/provorov-1846113565.html
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сша
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в мире, япония, сша, хиросима (префектура), фумио кисида
В мире, Япония, США, Хиросима (префектура), Фумио Кисида
13:48 17.02.2023 (обновлено: 13:51 17.02.2023)
 
В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ

Kyodo: бывшая министр юстиции Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Бывшая министр юстиции Масако Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ, сообщило агентство Kyodo по итогам встречи главы правительства Фумио Кисиды с представителями трех организаций сексуальных меньшинств.
Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств привлек к себе внимание общества после скандала в правительстве, когда из-за реплики "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной, премьер-министр Фумио Кисида отправил в отставку своего помощника Масаёси Араи.
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Кисида уже несколько раз приносил извинения, а в пятницу провел встречу с представителями сексуальных меньшинств.
Масла в огонь подлило высказывание самого премьера. Отвечая на вопрос об однополых браках, он заявил, что "общество изменится (безвозвратно)". Депутаты от оппозиции в парламенте сочли эти слова также носящими оттенок дискриминации.
После этого процесс обсуждения ускорился, и уже партнер Либерально-демократической партии по правящей оппозиции партия Комэйто призвала принять закон о ЛГБТ до саммита "семерки" в мае в Хиросиме.
На прошлой неделе в стенах парламента руководство партии Комэйто провело беседу со спецпредставителем США по вопросам защиты прав людей ЛГБТК+ в госдепартаменте Джессикой Серн и с послом США в Японии Рамом Эмануэлем, которые также выступили с поддержкой принятия закона об ЛГБТ в Японии.
Япония является единственной страной "семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.
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В миреЯпонияСШАХиросима (префектура)Фумио Кисида
 
 
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