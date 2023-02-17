https://ria.ru/20230217/japan-1852666949.html

В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ

В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ - РИА Новости, 17.02.2023

В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ

Бывшая министр юстиции Масако Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ, сообщило агентство Kyodo по итогам встречи главы правительства Фумио РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:48

2023-02-17T13:48

2023-02-17T13:51

в мире

япония

сша

хиросима (префектура)

фумио кисида

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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Бывшая министр юстиции Масако Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ, сообщило агентство Kyodo по итогам встречи главы правительства Фумио Кисиды с представителями трех организаций сексуальных меньшинств. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств привлек к себе внимание общества после скандала в правительстве, когда из-за реплики "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной, премьер-министр Фумио Кисида отправил в отставку своего помощника Масаёси Араи. Кисида уже несколько раз приносил извинения, а в пятницу провел встречу с представителями сексуальных меньшинств. Масла в огонь подлило высказывание самого премьера. Отвечая на вопрос об однополых браках, он заявил, что "общество изменится (безвозвратно)". Депутаты от оппозиции в парламенте сочли эти слова также носящими оттенок дискриминации. После этого процесс обсуждения ускорился, и уже партнер Либерально-демократической партии по правящей оппозиции партия Комэйто призвала принять закон о ЛГБТ до саммита "семерки" в мае в Хиросиме. На прошлой неделе в стенах парламента руководство партии Комэйто провело беседу со спецпредставителем США по вопросам защиты прав людей ЛГБТК+ в госдепартаменте Джессикой Серн и с послом США в Японии Рамом Эмануэлем, которые также выступили с поддержкой принятия закона об ЛГБТ в Японии. Япония является единственной страной "семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.

https://rsport.ria.ru/20230119/provorov-1846113565.html

https://ria.ru/20230110/lgbt-1843877370.html

япония

сша

хиросима (префектура)

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в мире, япония, сша, хиросима (префектура), фумио кисида