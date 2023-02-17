13:48 17.02.2023 (обновлено: 13:51 17.02.2023)
В Японии появится помощник премьера по делам ЛГБТ
Kyodo: бывшая министр юстиции Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Бывшая министр юстиции Масако Мори станет помощником премьер-министра Японии по делам ЛГБТ, сообщило агентство Kyodo по итогам встречи главы правительства Фумио Кисиды с представителями трех организаций сексуальных меньшинств.
Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств привлек к себе внимание общества после скандала в правительстве, когда из-за реплики "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной, премьер-министр Фумио Кисида отправил в отставку своего помощника Масаёси Араи.
Кисида уже несколько раз приносил извинения, а в пятницу провел встречу с представителями сексуальных меньшинств.
Масла в огонь подлило высказывание самого премьера. Отвечая на вопрос об однополых браках, он заявил, что "общество изменится (безвозвратно)". Депутаты от оппозиции в парламенте сочли эти слова также носящими оттенок дискриминации.
После этого процесс обсуждения ускорился, и уже партнер Либерально-демократической партии по правящей оппозиции партия Комэйто призвала принять закон о ЛГБТ до саммита "семерки" в мае в Хиросиме.
На прошлой неделе в стенах парламента руководство партии Комэйто провело беседу со спецпредставителем США по вопросам защиты прав людей ЛГБТК+ в госдепартаменте Джессикой Серн и с послом США в Японии Рамом Эмануэлем, которые также выступили с поддержкой принятия закона об ЛГБТ в Японии.
Япония является единственной страной "семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.