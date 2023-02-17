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В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries - РИА Новости, 17.02.2023
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В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries
В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries - РИА Новости, 17.02.2023
В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries
Суд заключил под стражу до 17 марта иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила прокуратура РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:50
2023-02-17T16:50
происшествия
московская область (подмосковье)
брянская область
татьяна петрова
wildberries
лыткарино
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 17 марта иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила прокуратура Московской области. Ранее в Telegram-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса. Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила журналистам, что мужчина был задержан в Брянской области. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино. "С учетом позиции прокуратуры города Лыткарино суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 марта 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина возражает против ходатайства дознавателя и просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы. Кроме того, вину в содеянном он признал.
https://ria.ru/20230217/wildberries-1852438148.html
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московская область (подмосковье)
брянская область
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происшествия, московская область (подмосковье), брянская область, татьяна петрова, wildberries, лыткарино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Брянская область, Татьяна Петрова, Wildberries, Лыткарино
16:50 17.02.2023
 
В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries

Мужчину, избившего сотрудницу Wildberries в Подмосковье, взяли под стражу до 17 марта

© РИА Новости / Алексей ФилипповИзолятор
Изолятор - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Изолятор. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 17 марта иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса. Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила журналистам, что мужчина был задержан в Брянской области. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения.
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Региональная прокуратура возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино.
"С учетом позиции прокуратуры города Лыткарино суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина возражает против ходатайства дознавателя и просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы. Кроме того, вину в содеянном он признал.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Брянская областьТатьяна ПетроваWildberriesЛыткарино
 
 
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