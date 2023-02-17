https://ria.ru/20230217/izbienie-1852728314.html

В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries

В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries - РИА Новости, 17.02.2023

В Подмосковье взяли под стражу мужчину, избившего сотрудницу Wildberries

Суд заключил под стражу до 17 марта иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила прокуратура РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:50

2023-02-17T16:50

2023-02-17T16:50

происшествия

московская область (подмосковье)

брянская область

татьяна петрова

wildberries

лыткарино

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 17 марта иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила прокуратура Московской области. Ранее в Telegram-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса. Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила журналистам, что мужчина был задержан в Брянской области. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино. "С учетом позиции прокуратуры города Лыткарино суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 марта 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина возражает против ходатайства дознавателя и просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы. Кроме того, вину в содеянном он признал.

https://ria.ru/20230217/wildberries-1852438148.html

https://ria.ru/20230214/kriminal-1851768789.html

московская область (подмосковье)

брянская область

лыткарино

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происшествия, московская область (подмосковье), брянская область, татьяна петрова, wildberries, лыткарино