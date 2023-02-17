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США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852795961.html
США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине
США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине - РИА Новости, 17.02.2023
США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине
США не давали обещаний о поставках истребителей Украине, но будут приветствовать такую инициативу со стороны других стран, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:09
2023-02-17T23:05
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
джон кирби
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США не давали обещаний о поставках истребителей Украине, но будут приветствовать такую инициативу со стороны других стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга."Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители господину (Владимиру) Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать", — сказал он.Кирби утверждает, что Соединенные Штаты никогда не диктовали партнерам, что они могут или не могут поставлять ВСУ и в какие сроки.По его словам, сейчас Вашингтон не проводит обучение украинских пилотов по использованию передовых истребителей."Никакого обучения в данный момент не проводится, потому что со стороны США не было обещания", — указал представитель Белого дома.В пятницу днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира пока не готова поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство объявило о готовности обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.Западные страны постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852794793.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), джон кирби, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, джо байден, f-16
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Джо Байден, F-16
22:09 17.02.2023 (обновлено: 23:05 17.02.2023)
 
США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине

Представитель Белого дома Кирби: США приветствуют передачу союзниками истребителей Украине

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США не давали обещаний о поставках истребителей Украине, но будут приветствовать такую инициативу со стороны других стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
"Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители господину (Владимиру) Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать", — сказал он.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 21:59
Польша заявила о готовности поставить Украине истребители МиГ-29
Кирби утверждает, что Соединенные Штаты никогда не диктовали партнерам, что они могут или не могут поставлять ВСУ и в какие сроки.
По его словам, сейчас Вашингтон не проводит обучение украинских пилотов по использованию передовых истребителей.
"Никакого обучения в данный момент не проводится, потому что со стороны США не было обещания", — указал представитель Белого дома.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 03:07
СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине
В пятницу днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира пока не готова поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство объявило о готовности обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.
Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.
Западные страны постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Джон КирбиВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаДжо БайденF-16
 
 
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