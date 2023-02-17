https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852794793.html

Польша заявила о готовности поставить Украине истребители МиГ-29

Польша заявила о готовности поставить Украине истребители МиГ-29 - РИА Новости, 17.02.2023

Польша заявила о готовности поставить Украине истребители МиГ-29

Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами НАТО, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:59

2023-02-17T21:59

2023-02-17T21:59

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ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами НАТО, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию конференции ведут организаторы. Моравецкому был задан вопрос, поставит ли Польша Украине истребители F-16. При этом на вооружении Войска польского стоит только два типа истребителей – F-16 и МиГ-29. "У нас их (F-16 – ред.) немного, не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими (странами – ред.), как часть решения НАТО", - сказал Моравецкий. Ранее польские власти сообщали, что передавали Украине в качестве военной помощи запчасти к истребителям МиГ-29. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852721914.html

https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html

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