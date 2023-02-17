https://ria.ru/20230217/indiya-1852748625.html

В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму

В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму - РИА Новости, 17.02.2023

В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму

Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани из партии премьера страны Нарендры Моди упрекнула американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:52

2023-02-17T17:52

2023-02-17T17:52

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани из партии премьера страны Нарендры Моди упрекнула американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса в попытке смены режима в государстве из-за его комментария относительно проблем индийского конгломерата Adani Group. Ранее газета Financial Times сообщала, что Сорос во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что премьер-министр Индии и глава Adani Group Гаутам Адани "близкие союзники, их судьбы переплетены". Он считает, что проблемы холдинга "существенно ослабят" контроль премьера над федеральным правительством Индии и "откроют дверь для необходимых институциональных реформ". "Это не просто попытка навредить имиджу Индии, если внимательно его послушаете, он говорит о смене режима. Индия всегда справлялась с иностранными державами, когда ей бросали вызов, и будет продолжать побеждать их в будущем", - заявила Ирани, слова которой приводит агентство Рейтер. Она отметила, что Сорос собирается навредить демократическому устройству Индии. "Он заявил, что премьер-министр Нарендра Моди будет его главной целью. Он также заявил, что поможет построить в Индии систему, которая будет защищать его интересы, а не интересы Индии", - добавила Ирани. Ранее американская компания Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором, в частности, утверждалось, что у Adani Group слабые основы бизнеса. Базирующаяся в США фирма в своем отчете выразила обеспокоенность по поводу того, что акции компаний Adani Group могут упасть по сравнению с их текущими уровнями из-за переоценки. В ответ Adani Group заявила, что недавний отчет Hindenburg Research был не атакой на какую-то конкретную компанию, а "рассчитанной атакой" на Индию, ее историю роста и амбиции. После заявлений американской компании совокупная капитализация акций Adani Group - по состоянию 24 января, дату публикации доклада - упала на 7,44 триллиона рупий (90,9 миллиарда долларов) до 11,76 триллионов рупий (143,6 миллиарда долларов), а сам Гаутам Адани опустился c третьего на пятнадцатое место в списке богачей Forbes с предполагаемым собственным капиталом в 75,1 миллиарда долларов. Компания Adani Enterprises затем отменила доразмещение акций через день после того, как оно было полностью подписано. Акции Adani Enterprises, флагманской компании Adani Group, резко упали в цене на следующий день после того, как доразмещение ее акций было закрыто для подписки.

https://ria.ru/20230213/rudenko-1851230313.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, джордж сорос, нарендра моди, сша