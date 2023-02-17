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В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму - РИА Новости, 17.02.2023
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В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму
В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму - РИА Новости, 17.02.2023
В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму
Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани из партии премьера страны Нарендры Моди упрекнула американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:52
2023-02-17T17:52
в мире
индия
джордж сорос
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани из партии премьера страны Нарендры Моди упрекнула американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса в попытке смены режима в государстве из-за его комментария относительно проблем индийского конгломерата Adani Group. Ранее газета Financial Times сообщала, что Сорос во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что премьер-министр Индии и глава Adani Group Гаутам Адани "близкие союзники, их судьбы переплетены". Он считает, что проблемы холдинга "существенно ослабят" контроль премьера над федеральным правительством Индии и "откроют дверь для необходимых институциональных реформ". "Это не просто попытка навредить имиджу Индии, если внимательно его послушаете, он говорит о смене режима. Индия всегда справлялась с иностранными державами, когда ей бросали вызов, и будет продолжать побеждать их в будущем", - заявила Ирани, слова которой приводит агентство Рейтер. Она отметила, что Сорос собирается навредить демократическому устройству Индии. "Он заявил, что премьер-министр Нарендра Моди будет его главной целью. Он также заявил, что поможет построить в Индии систему, которая будет защищать его интересы, а не интересы Индии", - добавила Ирани. Ранее американская компания Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором, в частности, утверждалось, что у Adani Group слабые основы бизнеса. Базирующаяся в США фирма в своем отчете выразила обеспокоенность по поводу того, что акции компаний Adani Group могут упасть по сравнению с их текущими уровнями из-за переоценки. В ответ Adani Group заявила, что недавний отчет Hindenburg Research был не атакой на какую-то конкретную компанию, а "рассчитанной атакой" на Индию, ее историю роста и амбиции. После заявлений американской компании совокупная капитализация акций Adani Group - по состоянию 24 января, дату публикации доклада - упала на 7,44 триллиона рупий (90,9 миллиарда долларов) до 11,76 триллионов рупий (143,6 миллиарда долларов), а сам Гаутам Адани опустился c третьего на пятнадцатое место в списке богачей Forbes с предполагаемым собственным капиталом в 75,1 миллиарда долларов. Компания Adani Enterprises затем отменила доразмещение акций через день после того, как оно было полностью подписано. Акции Adani Enterprises, флагманской компании Adani Group, резко упали в цене на следующий день после того, как доразмещение ее акций было закрыто для подписки.
https://ria.ru/20230213/rudenko-1851230313.html
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в мире, индия, джордж сорос, нарендра моди, сша
В мире, Индия, Джордж Сорос, Нарендра Моди, США
17:52 17.02.2023
 
В Индии обвинили Сороса в попытке навредить режиму

В Индии обвинили Сороса в попытке смены режима из-за его слов про проблемы в Adani Group

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани из партии премьера страны Нарендры Моди упрекнула американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса в попытке смены режима в государстве из-за его комментария относительно проблем индийского конгломерата Adani Group.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Сорос во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что премьер-министр Индии и глава Adani Group Гаутам Адани "близкие союзники, их судьбы переплетены". Он считает, что проблемы холдинга "существенно ослабят" контроль премьера над федеральным правительством Индии и "откроют дверь для необходимых институциональных реформ".
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"Это не просто попытка навредить имиджу Индии, если внимательно его послушаете, он говорит о смене режима. Индия всегда справлялась с иностранными державами, когда ей бросали вызов, и будет продолжать побеждать их в будущем", - заявила Ирани, слова которой приводит агентство Рейтер.
Она отметила, что Сорос собирается навредить демократическому устройству Индии.
"Он заявил, что премьер-министр Нарендра Моди будет его главной целью. Он также заявил, что поможет построить в Индии систему, которая будет защищать его интересы, а не интересы Индии", - добавила Ирани.
Ранее американская компания Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором, в частности, утверждалось, что у Adani Group слабые основы бизнеса. Базирующаяся в США фирма в своем отчете выразила обеспокоенность по поводу того, что акции компаний Adani Group могут упасть по сравнению с их текущими уровнями из-за переоценки. В ответ Adani Group заявила, что недавний отчет Hindenburg Research был не атакой на какую-то конкретную компанию, а "рассчитанной атакой" на Индию, ее историю роста и амбиции.
После заявлений американской компании совокупная капитализация акций Adani Group - по состоянию 24 января, дату публикации доклада - упала на 7,44 триллиона рупий (90,9 миллиарда долларов) до 11,76 триллионов рупий (143,6 миллиарда долларов), а сам Гаутам Адани опустился c третьего на пятнадцатое место в списке богачей Forbes с предполагаемым собственным капиталом в 75,1 миллиарда долларов.
Компания Adani Enterprises затем отменила доразмещение акций через день после того, как оно было полностью подписано. Акции Adani Enterprises, флагманской компании Adani Group, резко упали в цене на следующий день после того, как доразмещение ее акций было закрыто для подписки.
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