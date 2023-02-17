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Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства - РИА Новости, 17.02.2023
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Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства
Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства - РИА Новости, 17.02.2023
Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства
Имущество экс-депутата Моршанска в Тамбовской области на сумму более 100 миллионов рублей обращено в собственность государства, сообщает Генеральная прокуратура РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:32
2023-02-17T17:32
происшествия
россия
моршанск
тамбовская область
недвижимость
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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Имущество экс-депутата Моршанска в Тамбовской области на сумму более 100 миллионов рублей обращено в собственность государства, сообщает Генеральная прокуратура РФ. По данным ГП, экс-депутат купил на неподтверждённые доходы две квартиры и два машиноместа в Москве стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Покупки были совершены в период работы депутатом. "Сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено. В связи с этим прокуратура Моршанска направила в суд исковое заявление об обращении этих объектов недвижимости в доход государства. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры", — сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Фамилию депутата в ведомстве не называют. В пресс-службе прокуратуры Тамбовской области РИА Новости подтвердили, что речь идет об экс-главе табачной фабрики и экс-депутате Моршанска Андрее Метальникове.
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россия
моршанск
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происшествия, россия, моршанск, тамбовская область, недвижимость
Происшествия, Россия, Моршанск, Тамбовская область, Недвижимость
17:32 17.02.2023
 
Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства

Имущество тамбовского экс-депутата на сто миллионов рублей изъяли в пользу государства

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры России в Москве
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Имущество экс-депутата Моршанска в Тамбовской области на сумму более 100 миллионов рублей обращено в собственность государства, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным ГП, экс-депутат купил на неподтверждённые доходы две квартиры и два машиноместа в Москве стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Покупки были совершены в период работы депутатом.
"Сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено. В связи с этим прокуратура Моршанска направила в суд исковое заявление об обращении этих объектов недвижимости в доход государства. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры", — сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Фамилию депутата в ведомстве не называют.
В пресс-службе прокуратуры Тамбовской области РИА Новости подтвердили, что речь идет об экс-главе табачной фабрики и экс-депутате Моршанска Андрее Метальникове.
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