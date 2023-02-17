https://ria.ru/20230217/imuschestvo-1852742489.html

Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства

Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства - РИА Новости, 17.02.2023

Имущество экс-депутата из Тамбовской области изъяли в пользу государства

Имущество экс-депутата Моршанска в Тамбовской области на сумму более 100 миллионов рублей обращено в собственность государства, сообщает Генеральная прокуратура РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:32

2023-02-17T17:32

2023-02-17T17:32

происшествия

россия

моршанск

тамбовская область

недвижимость

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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Имущество экс-депутата Моршанска в Тамбовской области на сумму более 100 миллионов рублей обращено в собственность государства, сообщает Генеральная прокуратура РФ. По данным ГП, экс-депутат купил на неподтверждённые доходы две квартиры и два машиноместа в Москве стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Покупки были совершены в период работы депутатом. "Сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено. В связи с этим прокуратура Моршанска направила в суд исковое заявление об обращении этих объектов недвижимости в доход государства. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры", — сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Фамилию депутата в ведомстве не называют. В пресс-службе прокуратуры Тамбовской области РИА Новости подтвердили, что речь идет об экс-главе табачной фабрики и экс-депутате Моршанска Андрее Метальникове.

https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html

россия

моршанск

тамбовская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, моршанск, тамбовская область, недвижимость