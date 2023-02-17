https://ria.ru/20230217/granitsa-1852646649.html

Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией

Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 17.02.2023

Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией

Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:51

2023-02-17T12:51

2023-02-17T12:51

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белоруссия

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский. Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос, готовы ли польские власти закрыть последний польско-белорусский пункт пропуска, Яблоньский ответил, что такой шаг будет предпринят, "если этого будет требовать ситуация с безопасностью". Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". В ноябре 2021 года после начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе Польша закрыла движение в автомобильном пункте пропуска "Кузница", которое до сих пор не возобновилось. Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один действующий пограничный переход в Бресте с пунктами пропуска "Козловичи" для грузовых автомобилей и "Брест" для легкового транспорта.

https://ria.ru/20230217/polsha-1852645119.html

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в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский, брест