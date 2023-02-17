https://ria.ru/20230217/golubev-1852569020.html

Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области

Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области - РИА Новости, 17.02.2023

Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области

Более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T07:08

2023-02-17T07:08

2023-02-17T07:08

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

василий голубев

ситуация в днр и лнр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769957964_0:127:3149:1898_1920x0_80_0_0_b238f4d94855a3ba4b552fa43bcc373f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев. "В 41 пункте временного размещения на территории Ростовской области проживает более 4,2 тысячи переселенцев, в том числе более 1,4 тысячи детей", - сказал он. Голубев добавил, что для них обеспечены комфортные условия: имеется тепло- и водоснабжение, предоставляется горячее питание, оказывается медицинская помощь. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.

https://ria.ru/20230217/donbass-1852562877.html

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, ситуация в днр и лнр, общество