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Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области
Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области - РИА Новости, 17.02.2023
Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области
Более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:08
2023-02-17T07:08
2023-02-17T07:08
донбасс
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общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев. "В 41 пункте временного размещения на территории Ростовской области проживает более 4,2 тысячи переселенцев, в том числе более 1,4 тысячи детей", - сказал он. Голубев добавил, что для них обеспечены комфортные условия: имеется тепло- и водоснабжение, предоставляется горячее питание, оказывается медицинская помощь. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230217/donbass-1852562877.html
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донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, ситуация в днр и лнр, общество
Донбасс, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Василий Голубев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области
Голубев: более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в ПРВ в Ростовской области