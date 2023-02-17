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Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области - РИА Новости, 17.02.2023
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Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области
Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области - РИА Новости, 17.02.2023
Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области
Более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:08
2023-02-17T07:08
донбасс
ростовская область
донецкая народная республика
василий голубев
ситуация в днр и лнр
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев. "В 41 пункте временного размещения на территории Ростовской области проживает более 4,2 тысячи переселенцев, в том числе более 1,4 тысячи детей", - сказал он. Голубев добавил, что для них обеспечены комфортные условия: имеется тепло- и водоснабжение, предоставляется горячее питание, оказывается медицинская помощь. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230217/donbass-1852562877.html
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донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, ситуация в днр и лнр, общество
Донбасс, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Василий Голубев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
07:08 17.02.2023
 
Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области

Голубев: более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в ПРВ в Ростовской области

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 4,2 тысячи жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.
"В 41 пункте временного размещения на территории Ростовской области проживает более 4,2 тысячи переселенцев, в том числе более 1,4 тысячи детей", - сказал он.
Голубев добавил, что для них обеспечены комфортные условия: имеется тепло- и водоснабжение, предоставляется горячее питание, оказывается медицинская помощь.
"По вопросам трудоустройства переселенцев было проведено около 10 тысяч консультаций. По мере обращения граждан рассматриваем все их просьбы о трудоустройстве", - отметил губернатор.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
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ДонбассРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаВасилий ГолубевСитуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
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