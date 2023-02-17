https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html

Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия

Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия - РИА Новости, 17.02.2023

Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия

В Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, заявил бундесканцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:43

2023-02-17T16:43

2023-02-17T19:57

германия

в мире

украина

олаф шольц

россия

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. В Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, заявил бундесканцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности."Да, есть некоторые (а мы в демократическом государстве), которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея — вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признает, что правительству необходимо принимать ответственные решения", — сказал он.Глава правительства также упомянул, что сторонники этих мер "иной раз вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров".В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что в нее войдет 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230217/opros-1852652470.html

https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html

германия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, украина, олаф шольц, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр