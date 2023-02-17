Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html
Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия
Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия - РИА Новости, 17.02.2023
Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия
В Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, заявил бундесканцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:43
2023-02-17T19:57
германия
в мире
украина
олаф шольц
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852739871_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_35c2f47a32a9e7e6b311da9a42a3739a.jpg
БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. В Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, заявил бундесканцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности."Да, есть некоторые (а мы в демократическом государстве), которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея — вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признает, что правительству необходимо принимать ответственные решения", — сказал он.Глава правительства также упомянул, что сторонники этих мер "иной раз вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров".В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что в нее войдет 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230217/opros-1852652470.html
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852739871_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_f8540284e36a0f47285a838349e47d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, украина, олаф шольц, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Германия, В мире, Украина, Олаф Шольц, Россия, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:43 17.02.2023 (обновлено: 19:57 17.02.2023)
 
Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия

Шольц заявил, что внутри Германии нет единства по вопросам санкций и поставок оружия

© AFP 2023 / THOMAS KIENZLEКанцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года
Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLE
Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. В Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, заявил бундесканцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Да, есть некоторые (а мы в демократическом государстве), которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея — вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признает, что правительству необходимо принимать ответственные решения", — сказал он.
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 13:06
Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей
Глава правительства также упомянул, что сторонники этих мер "иной раз вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров".
В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что в нее войдет 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 15:13
Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине
 
ГерманияВ миреУкраинаОлаф ШольцРоссияСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала