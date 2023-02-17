16:43 17.02.2023 (обновлено: 19:57 17.02.2023)
Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия
Шольц заявил, что внутри Германии нет единства по вопросам санкций и поставок оружия
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLEКанцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года
Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года
БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. В Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, заявил бундесканцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Да, есть некоторые (а мы в демократическом государстве), которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея — вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признает, что правительству необходимо принимать ответственные решения", — сказал он.
Глава правительства также упомянул, что сторонники этих мер "иной раз вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров".
В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что в нее войдет 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.