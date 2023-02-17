https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html
Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине
Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине
Германия должна прекратить поставки военной техники Украине и начать мирные переговоры, цитирует издание Berliner Zeitung слова депутата бундестага и экс-главы... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:13
2023-02-17T15:13
2023-02-17T16:53
в мире
украина
германия
грегор гизи
сара вагенкнехт
левая (партия)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Германия должна прекратить поставки военной техники Украине и начать мирные переговоры, цитирует издание Berliner Zeitung слова депутата бундестага и экс-главы парламентской фракции Левой партии Грегора Гизи."Помимо того, что я в любом случае выступаю за запрет экспорта оружия нашей страной, поскольку после Второй мировой войны ФРГ больше не имеет права зарабатывать на войнах, дальнейшие поставки так или иначе должны быть запрещены", — отметил он.Гизи подписал обращение Вагенкнехт-Шварцер "Манифест за мир", которое уже собрало почти 500 000 подписей. Депутат также призвал принять участие в запланированной на 25 февраля демонстрации мира у Бранденбургских ворот в Берлине."Необходимо немедленное прекращение огня, и для этого нужно оказать давление и применить дипломатию", — резюмировал политик.Петицию под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист Алиса Шварцер, опубликовали в Сети на прошлой неделе.В числе тех, кто подписал документ, — известные немецкие политики. Среди них есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html
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в мире, украина, германия, грегор гизи, сара вагенкнехт, левая (партия)
В мире, Украина, Германия, Грегор Гизи, Сара Вагенкнехт, Левая (партия)
15:13 17.02.2023 (обновлено: 16:53 17.02.2023)
Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине
Депутат бундестага Гизи: Германия должна прекратить поставки оружия Украине
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Германия должна прекратить поставки военной техники Украине и начать мирные переговоры, цитирует издание Berliner Zeitung
слова депутата бундестага и экс-главы парламентской фракции Левой партии Грегора Гизи.
"Помимо того, что я в любом случае выступаю за запрет экспорта оружия нашей страной, поскольку после Второй мировой войны ФРГ больше не имеет права зарабатывать на войнах, дальнейшие поставки так или иначе должны быть запрещены", — отметил он.
Гизи подписал обращение Вагенкнехт-Шварцер "Манифест за мир", которое уже собрало почти 500 000 подписей. Депутат также призвал принять участие в запланированной на 25 февраля демонстрации мира у Бранденбургских ворот в Берлине.
"Необходимо немедленное прекращение огня, и для этого нужно оказать давление и применить дипломатию", — резюмировал политик.
Петицию под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист Алиса Шварцер, опубликовали в Сети на прошлой неделе.
В числе тех, кто подписал документ, — известные немецкие политики. Среди них есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.