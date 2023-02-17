https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html

Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине

Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 17.02.2023

Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине

Германия должна прекратить поставки военной техники Украине и начать мирные переговоры, цитирует издание Berliner Zeitung слова депутата бундестага и экс-главы... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:13

2023-02-17T15:13

2023-02-17T16:53

в мире

украина

германия

грегор гизи

сара вагенкнехт

левая (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Германия должна прекратить поставки военной техники Украине и начать мирные переговоры, цитирует издание Berliner Zeitung слова депутата бундестага и экс-главы парламентской фракции Левой партии Грегора Гизи."Помимо того, что я в любом случае выступаю за запрет экспорта оружия нашей страной, поскольку после Второй мировой войны ФРГ больше не имеет права зарабатывать на войнах, дальнейшие поставки так или иначе должны быть запрещены", — отметил он.Гизи подписал обращение Вагенкнехт-Шварцер "Манифест за мир", которое уже собрало почти 500 000 подписей. Депутат также призвал принять участие в запланированной на 25 февраля демонстрации мира у Бранденбургских ворот в Берлине."Необходимо немедленное прекращение огня, и для этого нужно оказать давление и применить дипломатию", — резюмировал политик.Петицию под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист Алиса Шварцер, опубликовали в Сети на прошлой неделе.В числе тех, кто подписал документ, — известные немецкие политики. Среди них есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.

https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html

https://ria.ru/20230216/vsu-1852547946.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, грегор гизи, сара вагенкнехт, левая (партия)