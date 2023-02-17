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Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими
Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими - РИА Новости, 17.02.2023
Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими
Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:58
2023-02-17T14:49
газпром
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с сотрудниками госкорпорации."Ну вот Бованенковское месторождение и Харасавэйское. В первом случае — 4,9 триллиона кубических метров разведанных запасов, почти пять триллионов. Во втором случае — около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны", — отметил глава государства.По его словам, у "Газпрома" есть и другие возможности, "которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира".Путин сегодня поздравил "Газпром" с 30-летием, в мероприятии участвовал глава компании Алексей Миллер. Во время выступления президент заявил, что газ "был и еще долго будет ценным ресурсом и реальным активом", а спрос на него будет расти за счет Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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газпром, экономика, россия, владимир путин
Газпром, Экономика, Россия, Владимир Путин
13:58 17.02.2023 (обновлено: 14:49 17.02.2023)
 
Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими

Путин охарактеризовал запасы "Газпрома" как астрономические для любой страны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО "Газпром". 17 февраля 2023
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО Газпром. 17 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО "Газпром". 17 февраля 2023
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с сотрудниками госкорпорации.
"Ну вот Бованенковское месторождение и Харасавэйское. В первом случае — 4,9 триллиона кубических метров разведанных запасов, почти пять триллионов. Во втором случае — около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны", — отметил глава государства.
По его словам, у "Газпрома" есть и другие возможности, "которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира".
Путин сегодня поздравил "Газпром" с 30-летием, в мероприятии участвовал глава компании Алексей Миллер. Во время выступления президент заявил, что газ "был и еще долго будет ценным ресурсом и реальным активом", а спрос на него будет расти за счет Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
11:21
Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием
 
ГазпромЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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