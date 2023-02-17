https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html

Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими

Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими - РИА Новости, 17.02.2023

Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими

Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:58

2023-02-17T13:58

2023-02-17T14:49

газпром

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с сотрудниками госкорпорации."Ну вот Бованенковское месторождение и Харасавэйское. В первом случае — 4,9 триллиона кубических метров разведанных запасов, почти пять триллионов. Во втором случае — около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны", — отметил глава государства.По его словам, у "Газпрома" есть и другие возможности, "которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира".Путин сегодня поздравил "Газпром" с 30-летием, в мероприятии участвовал глава компании Алексей Миллер. Во время выступления президент заявил, что газ "был и еще долго будет ценным ресурсом и реальным активом", а спрос на него будет расти за счет Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852610103.html

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Кирилл Волков

газпром, экономика, россия, владимир путин