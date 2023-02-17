https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html
Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими
Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими - РИА Новости, 17.02.2023
Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими
Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:58
2023-02-17T13:58
2023-02-17T14:49
газпром
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с сотрудниками госкорпорации."Ну вот Бованенковское месторождение и Харасавэйское. В первом случае — 4,9 триллиона кубических метров разведанных запасов, почти пять триллионов. Во втором случае — около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны", — отметил глава государства.По его словам, у "Газпрома" есть и другие возможности, "которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира".Путин сегодня поздравил "Газпром" с 30-летием, в мероприятии участвовал глава компании Алексей Миллер. Во время выступления президент заявил, что газ "был и еще долго будет ценным ресурсом и реальным активом", а спрос на него будет расти за счет Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852610103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, экономика, россия, владимир путин
Газпром, Экономика, Россия, Владимир Путин
13:58 17.02.2023 (обновлено: 14:49 17.02.2023)
Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими
Путин охарактеризовал запасы "Газпрома" как астрономические для любой страны
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Разведанные запасы "Газпрома" в различных месторождениях могут считаться "астрономическими для любой страны", заявил президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с сотрудниками госкорпорации.
"Ну вот Бованенковское месторождение и Харасавэйское. В первом случае — 4,9 триллиона кубических метров разведанных запасов, почти пять триллионов. Во втором случае — около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны", — отметил глава государства.
По его словам, у "Газпрома" есть и другие возможности, "которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира".
Путин сегодня поздравил "Газпром" с 30-летием, в мероприятии участвовал глава компании Алексей Миллер
. Во время выступления президент заявил, что газ "был и еще долго будет ценным ресурсом и реальным активом", а спрос на него будет расти за счет Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.