https://ria.ru/20230217/gazprom-1852661910.html
Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом
Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом - РИА Новости, 17.02.2023
Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом
Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:30
2023-02-17T13:30
2023-02-17T13:39
экономика
газпром
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, сказал президент России Владимир Путин."Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, газпром, владимир путин, россия
Экономика, Газпром, Владимир Путин, Россия
13:30 17.02.2023 (обновлено: 13:39 17.02.2023)
Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом
Президент Путин: газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом