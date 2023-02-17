https://ria.ru/20230217/gazprom-1852661910.html

Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом

Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом - РИА Новости, 17.02.2023

Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом

Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:30

2023-02-17T13:30

2023-02-17T13:39

экономика

газпром

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, сказал президент России Владимир Путин."Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, газпром, владимир путин, россия