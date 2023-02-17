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Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом
Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом - РИА Новости, 17.02.2023
Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом
Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:30
2023-02-17T13:39
экономика
газпром
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, сказал президент России Владимир Путин."Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
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экономика, газпром, владимир путин, россия
Экономика, Газпром, Владимир Путин, Россия
13:30 17.02.2023 (обновлено: 13:39 17.02.2023)
 
Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом

Президент Путин: газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, сказал президент России Владимир Путин.
"Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
02:02
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ЭкономикаГазпромВладимир ПутинРоссия
 
 
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