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"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2023
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"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин
"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2023
"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин
Несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать "Газпром", компания идет вперед, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:26
2023-02-17T13:40
экономика
газпром
владимир путин
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать "Газпром", компания идет вперед, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня "Газпром" демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед",- сказал Путин, поздравляя работников "Газпрома" с 30-летием.Он добавил, что компания запускает новые проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры, обеспечивает заказами высокотехнологичный бизнес.
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экономика, газпром, владимир путин, россия, цены на нефть
Экономика, Газпром, Владимир Путин, Россия, Цены на нефть
13:26 17.02.2023 (обновлено: 13:40 17.02.2023)
 
"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин

Путин: "Газпром" идет вперед, несмотря на давление и недобросовестную конкуренцию

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать "Газпром", компания идет вперед, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня "Газпром" демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед",- сказал Путин, поздравляя работников "Газпрома" с 30-летием.
Он добавил, что компания запускает новые проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры, обеспечивает заказами высокотехнологичный бизнес.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
13:28
Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным
 
ЭкономикаГазпромВладимир ПутинРоссияЦены на нефть
 
 
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