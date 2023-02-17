https://ria.ru/20230217/gazprom-1852659753.html
"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин
"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2023
"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин
Несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать "Газпром", компания идет вперед, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:26
2023-02-17T13:26
2023-02-17T13:40
экономика
газпром
владимир путин
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852259044_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_c9abceda9f88fc8fdd7b7a10457e6305.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать "Газпром", компания идет вперед, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня "Газпром" демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед",- сказал Путин, поздравляя работников "Газпрома" с 30-летием.Он добавил, что компания запускает новые проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры, обеспечивает заказами высокотехнологичный бизнес.
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852660536.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852259044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f119cde2ada0e7d3f2613a82633b2325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, владимир путин, россия, цены на нефть
Экономика, Газпром, Владимир Путин, Россия, Цены на нефть
13:26 17.02.2023 (обновлено: 13:40 17.02.2023)
"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин
Путин: "Газпром" идет вперед, несмотря на давление и недобросовестную конкуренцию