https://ria.ru/20230217/gazprom-1852659753.html

"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин

"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2023

"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин

Несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать "Газпром", компания идет вперед, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:26

2023-02-17T13:26

2023-02-17T13:40

экономика

газпром

владимир путин

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать "Газпром", компания идет вперед, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня "Газпром" демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед",- сказал Путин, поздравляя работников "Газпрома" с 30-летием.Он добавил, что компания запускает новые проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры, обеспечивает заказами высокотехнологичный бизнес.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852660536.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, газпром, владимир путин, россия, цены на нефть