https://ria.ru/20230217/gazprom-1852658794.html
Путин поздравил работников "Газпрома" с 30-летием компании
Путин поздравил работников "Газпрома" с 30-летием компании - РИА Новости, 17.02.2023
Путин поздравил работников "Газпрома" с 30-летием компании
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поздравил с 30-летием "Газпрома" всех работников компании, отметив, что в ней трудятся специалисты высшего класса,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:23
2023-02-17T13:23
2023-02-17T13:38
газпром
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владимир путин
алексей миллер
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поздравил с 30-летием "Газпрома" всех работников компании, отметив, что в ней трудятся специалисты высшего класса, которыми гордится вся страна.В начале мероприятия президент РФ поинтересовался у главы "Газпрома" Алексея Миллера, который на площадке в Санкт-Петербурге стоял перед камерой на улице в меховой шапке, какая там погода и не замерз ли он. Миллер ответил, что температура на улице около минус 5 градусов, но дует ветер."Сегодня мы отмечаем 30-летие нашей известной на весь мир компании "Газпром". Это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа. Я рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников "Газпрома". А это без малого полмиллиона человек, более 490 тысяч: рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители, представители десятков других профессий. Специалисты действительно высшего класса, которыми гордится вся страна", - сказал Путин в приветственном слове.
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РИА Новости
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РИА Новости
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газпром, россия, владимир путин, алексей миллер, экономика, санкт-петербург
Газпром, Россия, Владимир Путин, Алексей Миллер, Экономика, Санкт-Петербург
13:23 17.02.2023 (обновлено: 13:38 17.02.2023)
Путин поздравил работников "Газпрома" с 30-летием компании
Путин назвал работников "Газпрома" специалистами высшего класса, которыми гордится страна
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поздравил с 30-летием "Газпрома" всех работников компании, отметив, что в ней трудятся специалисты высшего класса, которыми гордится вся страна.
В начале мероприятия президент РФ поинтересовался у главы "Газпрома" Алексея Миллера
, который на площадке в Санкт-Петербурге
стоял перед камерой на улице в меховой шапке, какая там погода и не замерз ли он. Миллер ответил, что температура на улице около минус 5 градусов, но дует ветер.
"Сегодня мы отмечаем 30-летие нашей известной на весь мир компании "Газпром". Это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа. Я рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников "Газпрома". А это без малого полмиллиона человек, более 490 тысяч: рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители, представители десятков других профессий. Специалисты действительно высшего класса, которыми гордится вся страна", - сказал Путин в приветственном слове.