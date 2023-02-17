https://ria.ru/20230217/gazprom-1852565193.html

Эксперт рассказал о перспективах развития "Газпрома"

Эксперт рассказал о перспективах развития "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023

Эксперт рассказал о перспективах развития "Газпрома"

"Газпром" в настоящий момент столкнулся с наибольшими в своей 30-летней истории вызовами, однако у компании после значительного снижения экспорта в европейские... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:38

2023-02-17T04:38

2023-02-17T09:18

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Газпром" в настоящий момент столкнулся с наибольшими в своей 30-летней истории вызовами, однако у компании после значительного снижения экспорта в европейские страны есть другие точки роста для бизнеса - перспективы развития газовой промышленности в России и увеличение поставок на новые рынки, в частности, в страны Центральной и Южной Азии, заявил РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. "Сейчас "Газпром" столкнулся с наибольшими вызовами в своей истории, потому что до этого мы видели многолетнее сотрудничество с Европой, все развивалось поступательно и каждый год поставки росли. В настоящий момент мы – в силу политических и иных причин – можем допускать, что европейский рынок уже не будет являться точкой роста для бизнеса "Газпрома", - отмечает аналитик. Лидер внутреннего рынка При этом компания находится в "неплохой финансовой форме", и с точки зрения фундаментальных факторов – величины запасов – "Газпром" выглядит уверенно", считает Капитонов. Компания – лидер внутреннего, крупнейшего для компании, рынка, и на нем стоит уделять внимание перспективам роста газовой промышленности, например, в таких сферах, как газификация, в том числе угледобывающих регионов, то есть решение экологических проблем, полагает собеседник агентства. Определенные перспективы аналитик видит в развитии газомоторного топлива, применении СПГ в арктической зоне для заправок танкеров и использовании малотоннажного СПГ на внутреннем рынке для, например, решения энергетических проблем в изолированных поселках, удаленных от единой сети газоснабжения России. За счет этих мер потребление газа на внутреннем рынке может быть увеличено примерно на 30 миллиардов кубометров в год, до отметки порядка 510 миллиардов кубометров. Новые рынки "Следующий аспект – новые рынки… Можно создать альтернативы (европейскому рынку – ред.), но нужно понимать, что эти альтернативы возникнут не завтра, не к 2025 году", – подчеркивает Капитонов. Среди потенциальных рынков он называет Китай, Южную и Центральную Азию и страны СНГ. Сейчас газ в Китай поступает по газопроводу "Сила Сибири", который к 2025 году, как ожидается, выйдет на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров в год. Также в конце января Россия и КНР подписали соглашение о поставках 10 миллиардов кубометров газа в год по "дальневосточному" маршруту. Кроме того, прорабатывается проект строительства газопровода "Сила Сибири 2", по которому можно будет качать около 50 миллиардов кубометров газа в год. К 2030-м годам Китаем может быть востребовано до 100 миллиардов кубометров, но Китай "не всеядный" и рассчитывать, что он по масштабам станет, как рынок Европы, преждевременно, добавляет эксперт. Также российский газ можно поставлять на рынки Южной Азии, прежде всего в Пакистан и Индию, куда возможно построить газопроводную систему, считает Капитонов. Сейчас, напоминает он, ведутся переговоры с Казахстаном и Узбекистаном: через их территорию проходит созданный еще в советские времена газопровод "Средняя Азия–Центр", который сейчас "недозагружен и не востребован". "Потенциально эту систему можно развернуть в реверсном режиме, чтобы российский газ попадал на территории центральноазиатских стран, а дальше через них поставлялся, например, на рынки Южной Азии", – говорит аналитик. Однако для этого необходимо провести "геополитическую работу и вложить серьезные инвестиции" для строительства через Афганистан газопроводов, ведущих в Пакистан и Индию. Потенциально на этих рынках могут быть востребованы до 40 миллиардов кубометров российского газа, прогнозирует эксперт. "Наверное, третий кит – это СНГ. Там возможны какие-то нишевые операции – не в больших объемах, но какие-то разменные операции... при сведении газового баланса стран Центральной Азии возможны в каких-то ограниченных пределах... например, с Казахстаном, Узбекистаном, Пакистаном", – добавляет Капитонов. Стратегическое развитие Также, по словам аналитика, со стратегической точки зрения для компании важны развитие СПГ-проектов и возможности производства новых низкоуглеродных энергоносителей. Сейчас "Газпром" управляет единственным СПГ-заводом на Сахалине и имеет малотоннажный завод в районе КС "Портовая" на Балтике, также реализуется проект строительства газохимического комплекса в Усть-Луге. Что касается низкоуглеродных технологий, то у "Газпрома", например, есть "довольно уникальная" технология по производству водорода – пиролиз метана, где побочный продукт не СО2, а чистый углерод. Этот водород мог бы быть востребован на любых рынках, в том числе Китаем, Кореей, Индией, констатирует аналитик.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852554423.html

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экономика, цены на нефть, россия, китай, индия, газпром, снг, сколковский институт науки и технологий, сила сибири — 2