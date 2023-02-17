https://ria.ru/20230217/gazprom-1852554423.html

Путин заслушает доклад о работе "Газпрома"

Путин заслушает доклад о работе "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023

Путин заслушает доклад о работе "Газпрома"

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" и, как ожидается, заслушает доклад руководства компании о реализации... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:07

2023-02-17T00:07

2023-02-17T00:20

экономика

россия

китай

азия

александр новак

владимир путин

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" и, как ожидается, заслушает доклад руководства компании о реализации стратегических проектов, сообщила пресс-служба Кремля. Как ожидается, речь пойдет о программе газификации, развитии трубопроводной системы и перерабатывающих производств, а также участии компании в социальных инициативах. Реализуемые "Газпромом" стратегические проекты с учетом разворота России на усиление торговых отношений с дружественными странами, в частности, в Азии, приобретают все большую важность. С 2019 года идет плановый выход поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на проектную мощность в 38 миллиардов кубов. В феврале 2022 года "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая компания подписали долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по данному маршруту, которое предстоит ратифицировать. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале говорил, что "Газпром" по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства "дальневосточного маршрута", а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2". "Сила Сибири 2", в свою очередь, еще один перспективный маршрут поставок российского газа в Китай через территорию Монголии, где планируется построить газопровод "Союз Восток". Ожидается, что мощность "Силы Сибири 2" составит 50 миллиардов кубометров в год. С 2015 года ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 42 миллиарда кубометров газа в год. Его реализация синхронизирована с проектом "Сила Сибири" и к началу февраля составила более 88%. Сейчас на ГПЗ работают первая и вторая технологические линии, на третьей продолжаются предпусконаладочные работы. Всего предусмотрено шесть линий. Газотранспортная система "Газпрома" – крупнейшая в мире. Ее основная часть входит в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. Сейчас "Газпром" работает над задачей объединения ЕСГ, которая расположена в западной части России с отдельными газопроводами Дальнего Востока и Восточной Сибири. Новак в июне говорил, что на это потребуется несколько лет. В Российской Федерации "Газпром" занимает лидирующее место в распределении газа. Одной из главных задач компании является газификация регионов. Уровень газификации регионов РФ на 1 января 2023 года составляет в среднем 73%.

https://ria.ru/20230215/gazprom-1852167567.html

https://ria.ru/20230207/gazprom-1850424648.html

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китай

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экономика, россия, китай, азия, александр новак, владимир путин, газпром, сила сибири — 2