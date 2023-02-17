https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html

ПАО "Газпром"

ПАО "Газпром" - РИА Новости, 17.02.2023

ПАО "Газпром"

Публичное акционерное общество "Газпром" (ПАО "Газпром") – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T02:02

2023-02-17T02:02

2023-02-17T02:02

справки

россия

газпром

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Публичное акционерное общество "Газпром" (ПАО "Газпром") – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. В 1989 году министерство газовой промышленности СССР было преобразовано в Государственный газовый концерн "Газпром". 5 ноября 1992 года был подписан указ президента РФ "О преобразовании ГГК "Газпром" в Российское акционерное общество "Газпром" (с 1998 года – ОАО, с 2015 года – ПАО). 17 февраля 1993 года было опубликовано соответствующее постановление правительства Российской Федерации. Именно 17 февраля считается днем основания компании "Газпром". В 1994-1995 годах шла приватизация концерна. По ее итогам государство сохранило контроль над компанией. В декабре 2005 года было законодательно закреплено, что государству должно принадлежать не менее 50% плюс одна акция компании. В непростых условиях переходного периода российской экономики 1990-х годов, в ситуации разрыва устоявшихся связей и распада крупных производств "Газпром" сумел остаться единой, вертикально-интегрированной компанией. Во второй половине 1990-х годов компания начала работу по расширению географии экспорта.В декабре 1997 года было заключено межправительственное соглашение о поставках российского газа в Турцию по дну Черного моря, что положило начало одному из крупнейших международных газотранспортных проектов – газопроводу "Голубой поток". В 1999 году начались поставки газа по газопроводу "Ямал – Европа", проходящему по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии.В начале 2000-х годов "Газпром" приступил к масштабному развитию добычных и газотранспортных мощностей, диверсификации маршрутов и географии поставок газа, установлению цивилизованных рыночных отношений на внутреннем газовом рынке и с потребителями стран бывшего СССР, также началась структурная реформа компании.С 2001 по 2004 годы "Газпром" запустил в эксплуатацию ряд крупных месторождений, в том числе – гигантское Заполярное месторождение. Мощный импульс получило развитие транспортной составляющей.В начале 2001 года было сформировано технико-экономическое обоснование проекта строительства газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря. В дальнейшем этот проект получил название "Северный поток".В феврале 2003 года начались коммерческие поставки газа по "Голубому потоку" – первому морскому газопроводу, позволяющему транспортировать газ на экспорт из России.К началу 2005 года "Газпром" превратился в одну из крупнейших и самых динамично развивающихся топливно-энергетических корпораций мира.В октябре 2005 года "Газпром" приобрел более 75% акций ОАО "Сибнефть" (с июня 2006 года – ОАО "Газпромнефть", с 2015 года – ПАО "Газпромнефть"), увеличив свои запасы нефти в два раза, а добычные возможности – втрое, а также стал эффективным инвестором в электроэнергетике, приобретя 53,5% ОАО (ныне ПАО) "Мосэнерго" и войдя в капитал РАО "ЕЭС России" (компания, существовавшая в 1992-2008 годах). Результатом диверсификации видов продукции и географии продаж стало вхождение "Газпрома" в проект "Сахалин-2" и использование разменных операций при поставках сжиженного природного газа зарубежным потребителям. В течение 2006-2007 годов под флагом "Газпрома" СПГ был поставлен в США, Великобританию, Японию, Индию, Мексику и др.В декабре 2007 года "Газпром" ввел в эксплуатацию Южно-Русское месторождение – первый совместный с зарубежными партнерами проект по добыче газа в России, реализованный на базе обмена активами.В ноябре 2011 года были начата коммерческие поставки газа по первой нитке газопровода "Северный поток" через Балтийское море – принципиально новому маршруту поставок газа из России в Европу. В это же месяце "Газпром" завершил приобретение 100% акции ОАО "Белтрансгаз" и стала владельцем ГТС Белоруссии.В 2014 году "Газпром" и китайская CNPCподписали крупнейший за всю историю отечественной газовой промышленности контракт на поставку газа – более одного триллиона кубометров в течение 30 лет.В декабре 2019 года начались первые в истории трубопроводные поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай.В январе 2020 года "Газпром" начал поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" в Турцию и на рынок Европы. В сентябре 2021 года было завершено строительство газопровода "Северный поток – 2".В настоящее время "Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 15%, в российских – 68%.По состоянию на 31 декабря 2021 года запасы газа компании по категориям А+В1+С1 (российские стандарты) оценивались в 30,2 триллиона кубометров, нефти – 1,8 миллиарда тонн, конденсата – 1,4 миллиарда тонн.Компания также является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа.В 2021 году "Газпром" добыл (без учета доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции): 514,79 миллиарда кубометров природного и попутного газа; 16,32 миллиона тонн газового конденсата; 42,90 миллиона тонн нефти.По данным на конец 2021 года, "Газпром" разрабатывал 147 месторождений углеводородов. Основным центром добычи газа "Газпромом" остается Надым-Пур-Тазовский нефтегазоносный район в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Деятельность по освоению нефтяных запасов ведется преимущественно на территории ЯНАО и ХМАО-Югры, а также в Томской, Омской, Оренбургской и Иркутской областях, в Печорском море. По итогам 2022 года добычи газа составила 412,6 миллиарда кубометров. В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 100,9 миллиарда кубометров газа.Газотранспортная система "Газпрома" – крупнейшая в мире. Ее основная часть входит в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного потребителя.Также "Газпром" владеет магистральными газопроводами в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России: "Сила Сибири", "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", "Соболево – Петропавловск-Камчатский".Общая протяженность газотранспортной системы на территории России составляет 178,2 тысячи километров. "Газпром" многие годы является надежным поставщиком газа российским и зарубежным потребителям.Основные маршруты поставок газа на экспорт: газопровод "Северный поток", (поставки газа были прекращены в конце августа 2022 года, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были обнаружены повреждения, оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно);"Ямал – Европа" (в настоящее время поставки российского газа по трубопроводу не осуществляются); "Турецкий поток", "Голубой поток", "Сила Сибири". В Российской Федерации "Газпром" занимает лидирующее место в распределении газа. Одной из главных задач компании является газификация регионов. Уровень газификации регионов на 1 января 2021 года составил в среднем по России 72,1%. С 2013 года "Газпром" включает в программу газификации проекты строительства АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) и газификации автотранспорта.Газпром также входит в четверку крупнейших производителей нефти в России и занимает первое место по объему установленной мощности в тепловой генерации. Мощности основных генерирующих активов компании (ПАО "Мосэнерго", ПАО "ТГК-1", ПАО "МОЭК" и ПАО "ОГК-2") составляют 37,72 ГВт, или 15% от общей установленной мощности российской энергосистемы."Газпром" активно поддерживает различные социальные проекты, одним из ключевых является программа "Газпром – детям". Ее цель – создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки. За время реализации программы по всей стране построено более 1900 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Председатель совета директоров ПАО "Газпром" – Виктор Зубков, председатель правления ПАО "Газпром", исполнительный директор – Алексей Миллер. Штаб-квартира "Газпрома" находится в Санкт-Петербурге.По итогам 2021 года чистая выручка от продаж ПАО "Газпром" составила 10,241 триллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, газпром