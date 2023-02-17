https://ria.ru/20230217/gaz-1852752257.html

Щеголев посетил в Рязанской области одно из крупнейших хранилищ газа

Щеголев посетил в Рязанской области одно из крупнейших хранилищ газа - РИА Новости, 17.02.2023

Щеголев посетил в Рязанской области одно из крупнейших хранилищ газа

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Павел Малков посетили Касимовское... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:09

2023-02-17T18:09

2023-02-17T18:09

рязанская область

экономика

россия

рязанская область

касимовский район

игорь щеголев

павел малков

газпром

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РЯЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Павел Малков посетили Касимовское подземное хранилище природного газа, сообщила пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что в пятницу Щеголев и Малков побывали в Касимовском районе и городе Касимове, где ознакомились с работой ряда производственных предприятий и объектов социальной сферы. В частности, они посетили Касимовское подземное хранилище природного газа филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовское УПХГ", где обсудили текущую работу предприятия, его возможности и перспективы развития. "Предприятие является самым большим хранилищем газа в мире, созданным в водоносном пласте, поддерживает надежное и бесперебойное газоснабжение Центрального района России. Станция обеспечивает стабильный транзит газа по магистральному газопроводу ООО "Газпром трансгаз Москва". Все процессы автоматизированы", - говорится в сообщении. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО вручил коллективу предприятия благодарственное письмо за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и в связи с 30-летием ПАО "Газпром". "Президент РФ В.В. Путин сказал, что "Газпром" – это и энергетическая безопасность нашей страны, и экономическая стабильность, и социальная устойчивость. Роль вашего предприятия, вашего профессионального труда в решении всех этих задач переоценить трудно. Очень важна активная работа по перевооружению, которая сейчас ведётся на предприятии. Вы осваиваете системы отечественного производства, заменяете те импортные, которые уже устаревают морально и физически, являются более трудными в обслуживании. При этом российские системы зачастую превосходят по своим показателям и работоспособности то, что стояло ранее", - подчеркнул Щеголев. Малков, как отмечается в сообщении, также поблагодарил коллектив предприятия за работу. "Касимовское УПХГ является одним из ведущих предприятий региона и выполняет стратегически важную задачу", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20230217/miller-1852683159.html

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html

https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html

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рязанская область

касимовский район

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экономика, россия, рязанская область, касимовский район, игорь щеголев, павел малков, газпром