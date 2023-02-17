https://ria.ru/20230217/gaz-1852664433.html
В России будет много газа в течение десятилетий, заверили в "Газпроме"
В России будет много газа в течение десятилетий, заверили в "Газпроме" - РИА Новости, 17.02.2023
В России будет много газа в течение десятилетий, заверили в "Газпроме"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Владимира Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий, залог этому - крупнейшая в мире РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:37
2023-02-17T13:37
2023-02-17T14:48
экономика
россия
газпром
алексей миллер
владимир путин
карское море
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Владимира Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий, залог этому - крупнейшая в мире ресурсная база."Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце - Бованенковское месторождение", - сказал Миллер на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".Он при этом отметил, что флагманом добычи компании является Ямальский центр, сердце которого - Бованенковское месторождение.В свою очередь, генеральный директор ООО "Газпром добыча Надым" Дмитрий Щеголев рассказал о текущей работе по развитию Ямальского центра. В частности, предприятие готовится к вводу в эксплуатацию расположенного рядом Харасавэйского месторождения."Сегодня на Харасавэе пробурено 100 газовых скважин из 167 проектных, ведется строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, газопровода подключения Харасавэй - Бованенково. Промышленную добычу газа на Харасавэе мы планируем начать в 2024 году. Харасавэй добавит еще 32 миллиарда кубометров газа в год в баланс "Газпрома", - сказал Щеголев.Согласно справке "Газпрома" к данному мероприятию, Харасавэйское месторождение станет вторым опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. Оно расположено севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных – около 2 триллионов кубометров. Проектный уровень добычи – 32 миллиарда кубометров газа в год.
https://ria.ru/20230217/potoki-1852689171.html
https://ria.ru/20230217/miller-1852683159.html
https://ria.ru/20230213/gaz-1851817042.html
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экономика, россия, газпром, алексей миллер, владимир путин, карское море
Экономика, Россия, Газпром, Алексей Миллер, Владимир Путин, Карское море
13:37 17.02.2023 (обновлено: 14:48 17.02.2023)
В России будет много газа в течение десятилетий, заверили в "Газпроме"
Миллер заверил Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Владимира Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий, залог этому - крупнейшая в мире ресурсная база.
"Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце - Бованенковское месторождение", - сказал Миллер на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
Он при этом отметил, что флагманом добычи компании является Ямальский центр, сердце которого - Бованенковское месторождение.
В свою очередь, генеральный директор ООО "Газпром добыча Надым" Дмитрий Щеголев рассказал о текущей работе по развитию Ямальского центра. В частности, предприятие готовится к вводу в эксплуатацию расположенного рядом Харасавэйского месторождения.
"Сегодня на Харасавэе пробурено 100 газовых скважин из 167 проектных, ведется строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, газопровода подключения Харасавэй - Бованенково. Промышленную добычу газа на Харасавэе мы планируем начать в 2024 году. Харасавэй добавит еще 32 миллиарда кубометров газа в год в баланс "Газпрома", - сказал Щеголев.
Согласно справке "Газпрома" к данному мероприятию, Харасавэйское месторождение станет вторым опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. Оно расположено севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря
. По размеру запасов газа относится к категории уникальных – около 2 триллионов кубометров. Проектный уровень добычи – 32 миллиарда кубометров газа в год.