https://ria.ru/20230217/gaz-1852664433.html

В России будет много газа в течение десятилетий, заверили в "Газпроме"

В России будет много газа в течение десятилетий, заверили в "Газпроме" - РИА Новости, 17.02.2023

В России будет много газа в течение десятилетий, заверили в "Газпроме"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Владимира Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий, залог этому - крупнейшая в мире РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:37

2023-02-17T13:37

2023-02-17T14:48

экономика

россия

газпром

алексей миллер

владимир путин

карское море

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Владимира Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий, залог этому - крупнейшая в мире ресурсная база."Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце - Бованенковское месторождение", - сказал Миллер на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".Он при этом отметил, что флагманом добычи компании является Ямальский центр, сердце которого - Бованенковское месторождение.В свою очередь, генеральный директор ООО "Газпром добыча Надым" Дмитрий Щеголев рассказал о текущей работе по развитию Ямальского центра. В частности, предприятие готовится к вводу в эксплуатацию расположенного рядом Харасавэйского месторождения."Сегодня на Харасавэе пробурено 100 газовых скважин из 167 проектных, ведется строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, газопровода подключения Харасавэй - Бованенково. Промышленную добычу газа на Харасавэе мы планируем начать в 2024 году. Харасавэй добавит еще 32 миллиарда кубометров газа в год в баланс "Газпрома", - сказал Щеголев.Согласно справке "Газпрома" к данному мероприятию, Харасавэйское месторождение станет вторым опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. Оно расположено севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных – около 2 триллионов кубометров. Проектный уровень добычи – 32 миллиарда кубометров газа в год.

https://ria.ru/20230217/potoki-1852689171.html

https://ria.ru/20230217/miller-1852683159.html

https://ria.ru/20230213/gaz-1851817042.html

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экономика, россия, газпром, алексей миллер, владимир путин, карское море