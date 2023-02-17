https://ria.ru/20230217/gaz-1852621307.html

Цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 17.02.2023

Цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%, свидетельствуют... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:51

2023-02-17T11:51

2023-02-17T11:51

экономика

европа

евросоюз

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цены

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 566,3 доллара (–1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10.25 мск составляла 545,2 доллара (–5,2%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 575,4 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца 2022 года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230216/pkhg-1852300717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, евросоюз, природный газ, в мире, цены