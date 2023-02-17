Цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе упала ниже 550 долларов за тысячу кубов впервые с 26 августа 2021 года
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 566,3 доллара (–1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10.25 мск составляла 545,2 доллара (–5,2%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 575,4 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца 2022 года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.
Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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