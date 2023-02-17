https://ria.ru/20230217/gaubitsa-1852599815.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в районе села Широкая Балка в Херсонской области вместе с расчётом и боекомплектом,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:45
2023-02-17T10:45
2023-02-17T10:45
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
гвоздика (гаубица)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в районе села Широкая Балка в Херсонской области вместе с расчётом и боекомплектом, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Широкая Балка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери противника - пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230217/kherson-1852595303.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Гвоздика (гаубица)
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" в районе Широкой Балки