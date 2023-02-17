https://ria.ru/20230217/gaubitsa-1852599815.html

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в районе села Широкая Балка в Херсонской области вместе с расчётом и боекомплектом,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:45

2023-02-17T10:45

2023-02-17T10:45

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

гвоздика (гаубица)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_0:9:1819:1032_1920x0_80_0_0_b70baafd51d2b2a3f0b95c314863e017.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в районе села Широкая Балка в Херсонской области вместе с расчётом и боекомплектом, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Широкая Балка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери противника - пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230217/kherson-1852595303.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, гвоздика (гаубица)