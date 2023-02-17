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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/gaubitsa-1852599815.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в районе села Широкая Балка в Херсонской области вместе с расчётом и боекомплектом,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:45
2023-02-17T10:45
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
гвоздика (гаубица)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в районе села Широкая Балка в Херсонской области вместе с расчётом и боекомплектом, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Широкая Балка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери противника - пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Гвоздика (гаубица)
10:45 17.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" в районе Широкой Балки

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийская самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Российская самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Российская самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в районе села Широкая Балка в Херсонской области вместе с расчётом и боекомплектом, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Широкая Балка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери противника - пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий артиллерийского расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
10:22Специальная военная операция на Украине
Источник: артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныГвоздика (гаубица)
 
 
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