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ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро - РИА Новости, 17.02.2023
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ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро
ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро - РИА Новости, 17.02.2023
ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро
ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал CNN. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:19
2023-02-17T17:20
в мире
технологии
фбр
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал CNN. По его данным, попытке взлома подверглась система, которая используется для работы с "изображениями сексуальной эксплуатации детей" в нью-йоркском отделении бюро. "ФБР в курсе инцидента и работает над сбором дополнительной информации", - процитировал телеканал сообщение спецслужбы. В ФБР заверили, что инцидент носит "изолированный характер" и уже "локализован".
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в мире, технологии, фбр
В мире, Технологии, ФБР
17:19 17.02.2023 (обновлено: 17:20 17.02.2023)
 
ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро

CNN: ФБР расследует злонамеренный киберинцидент в одной из своих компьютерных сетей

© iStock.com / urbazonХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© iStock.com / urbazon
Хакер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал CNN.
По его данным, попытке взлома подверглась система, которая используется для работы с "изображениями сексуальной эксплуатации детей" в нью-йоркском отделении бюро.
"ФБР в курсе инцидента и работает над сбором дополнительной информации", - процитировал телеканал сообщение спецслужбы.
В ФБР заверили, что инцидент носит "изолированный характер" и уже "локализован".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 17:42
Трамп после обыска в своем имении сравнил ФБР с гестапо
 
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