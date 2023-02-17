https://ria.ru/20230217/fbr-1852734904.html

ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро

ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро - РИА Новости, 17.02.2023

ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро

ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал CNN. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:19

2023-02-17T17:19

2023-02-17T17:20

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал CNN. По его данным, попытке взлома подверглась система, которая используется для работы с "изображениями сексуальной эксплуатации детей" в нью-йоркском отделении бюро. "ФБР в курсе инцидента и работает над сбором дополнительной информации", - процитировал телеканал сообщение спецслужбы. В ФБР заверили, что инцидент носит "изолированный характер" и уже "локализован".

https://ria.ru/20230214/tramp-1852001618.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, фбр