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ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро
ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро - РИА Новости, 17.02.2023
ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро
ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал CNN. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:19
2023-02-17T17:19
2023-02-17T17:20
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технологии
фбр
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал CNN. По его данным, попытке взлома подверглась система, которая используется для работы с "изображениями сексуальной эксплуатации детей" в нью-йоркском отделении бюро. "ФБР в курсе инцидента и работает над сбором дополнительной информации", - процитировал телеканал сообщение спецслужбы. В ФБР заверили, что инцидент носит "изолированный характер" и уже "локализован".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, фбр
17:19 17.02.2023 (обновлено: 17:20 17.02.2023)
ФБР расследует попытку взлома одной из компьютерных сетей бюро
CNN: ФБР расследует злонамеренный киберинцидент в одной из своих компьютерных сетей
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости.
ФБР расследует "злонамеренный киберинцидент" в одной из своих компьютерных сетей, передает телеканал
CNN.
По его данным, попытке взлома подверглась система, которая используется для работы с "изображениями сексуальной эксплуатации детей" в нью-йоркском отделении бюро.
"ФБР в курсе инцидента и работает над сбором дополнительной информации", - процитировал телеканал сообщение спецслужбы.
В ФБР заверили, что инцидент носит "изолированный характер" и уже "локализован".