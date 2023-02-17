13:49 17.02.2023 (обновлено: 14:53 17.02.2023)
Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС
Глава Евросовета Мишель: Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Украинским властям не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому LN24.
"Сокращенного пути не будет, мы не будем менять процедуру. Украина должна соответствовать требованиям", — подчеркнул собеседник телеканала.
По его словам, Киеву предстоит еще многое сделать на пути в ЕС.
"Посмотрим, каким будет доклад Еврокомиссии после лета. До конца года я организую дебаты по этому вопросу на уровне лидеров Евросовета", — подчеркнул Мишель.
Глава Евросовета добавил, что лидеры стран — членов ЕС обсудят, начинать или нет переговоры о вступлении Украины в объединение в зависимости от готовности страны.
В конце февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в союз. Летом главы государств и правительств ЕС предоставили стране, наряду с Молдавией, статус кандидата на вхождение в объединение. Для старта переговоров Киеву и Кишиневу необходимо выполнить некоторые условия, в том числе провести реформы и усилить борьбу с коррупцией.
Всего Еврокомиссия выдвинула Украине семь требований, среди них — судебная реформа. Правительству страны нужно реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей.
Получение статуса кандидата — лишь начало пути по вступлению в ЕС. Турция находится в таком состоянии с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.