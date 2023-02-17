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Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС - РИА Новости, 17.02.2023
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Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС
Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС - РИА Новости, 17.02.2023
Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС
Украинским властям не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому LN24. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:49
2023-02-17T14:53
в мире
украина
брюссель
шарль мишель
владимир зеленский
евросоюз
евросовет
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Украинским властям не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому LN24.По его словам, Киеву предстоит еще многое сделать на пути в ЕС."Посмотрим, каким будет доклад Еврокомиссии после лета. До конца года я организую дебаты по этому вопросу на уровне лидеров Евросовета", — подчеркнул Мишель.Глава Евросовета добавил, что лидеры стран — членов ЕС обсудят, начинать или нет переговоры о вступлении Украины в объединение в зависимости от готовности страны.В конце февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в союз. Летом главы государств и правительств ЕС предоставили стране, наряду с Молдавией, статус кандидата на вхождение в объединение. Для старта переговоров Киеву и Кишиневу необходимо выполнить некоторые условия, в том числе провести реформы и усилить борьбу с коррупцией.Всего Еврокомиссия выдвинула Украине семь требований, среди них — судебная реформа. Правительству страны нужно реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей.Получение статуса кандидата — лишь начало пути по вступлению в ЕС. Турция находится в таком состоянии с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851858397.html
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в мире, украина, брюссель, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
13:49 17.02.2023 (обновлено: 14:53 17.02.2023)
 
Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС

Глава Евросовета Мишель: Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Украинским властям не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому LN24.

"Сокращенного пути не будет, мы не будем менять процедуру. Украина должна соответствовать требованиям", — подчеркнул собеседник телеканала.

По его словам, Киеву предстоит еще многое сделать на пути в ЕС.
"Посмотрим, каким будет доклад Еврокомиссии после лета. До конца года я организую дебаты по этому вопросу на уровне лидеров Евросовета", — подчеркнул Мишель.
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Глава Евросовета добавил, что лидеры стран — членов ЕС обсудят, начинать или нет переговоры о вступлении Украины в объединение в зависимости от готовности страны.
В конце февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в союз. Летом главы государств и правительств ЕС предоставили стране, наряду с Молдавией, статус кандидата на вхождение в объединение. Для старта переговоров Киеву и Кишиневу необходимо выполнить некоторые условия, в том числе провести реформы и усилить борьбу с коррупцией.
Всего Еврокомиссия выдвинула Украине семь требований, среди них — судебная реформа. Правительству страны нужно реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей.
Получение статуса кандидата — лишь начало пути по вступлению в ЕС. Турция находится в таком состоянии с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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