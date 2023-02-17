https://ria.ru/20230217/evrosoyuz-1852667394.html

Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС

Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС - РИА Новости, 17.02.2023

Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС

Украинским властям не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому LN24. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:49

2023-02-17T13:49

2023-02-17T14:53

в мире

украина

брюссель

шарль мишель

владимир зеленский

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_0:6:1503:851_1920x0_80_0_0_860056b63629451bb9f880ec7d95b7bf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Украинским властям не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому LN24.По его словам, Киеву предстоит еще многое сделать на пути в ЕС."Посмотрим, каким будет доклад Еврокомиссии после лета. До конца года я организую дебаты по этому вопросу на уровне лидеров Евросовета", — подчеркнул Мишель.Глава Евросовета добавил, что лидеры стран — членов ЕС обсудят, начинать или нет переговоры о вступлении Украины в объединение в зависимости от готовности страны.В конце февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в союз. Летом главы государств и правительств ЕС предоставили стране, наряду с Молдавией, статус кандидата на вхождение в объединение. Для старта переговоров Киеву и Кишиневу необходимо выполнить некоторые условия, в том числе провести реформы и усилить борьбу с коррупцией.Всего Еврокомиссия выдвинула Украине семь требований, среди них — судебная реформа. Правительству страны нужно реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей.Получение статуса кандидата — лишь начало пути по вступлению в ЕС. Турция находится в таком состоянии с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851858397.html

https://ria.ru/20230109/evrosoyuz-1843745958.html

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, брюссель, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, евросовет, еврокомиссия