https://ria.ru/20230217/evropa-1852496391.html

"Тяжкое бремя". В Европе решили пожертвовать самым дорогим

"Тяжкое бремя". В Европе решили пожертвовать самым дорогим - РИА Новости, 17.02.2023

"Тяжкое бремя". В Европе решили пожертвовать самым дорогим

Политические перипетии серьезно меняют ситуацию в Старом Свете. Дания отказывается от церковных праздников — ради военной помощи Украине. В Швеции тоже решили... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:00

2023-02-17T08:00

2023-02-17T09:45

религия

швеция

европа

копенгаген

метте фредериксен

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Политические перипетии серьезно меняют ситуацию в Старом Свете. Дания отказывается от церковных праздников — ради военной помощи Украине. В Швеции тоже решили сэкономить, но на другом. О том, что происходит в скандинавских странах, — в материале РИА Новости."Неладно в Датском королевстве"Неделю назад Копенгаген пережил неслыханное. На Ратушной площади столицы восьмого февраля яблоку негде было упасть. По приблизительным подсчетам, собралось около 50 тысяч человек — впервые за последние 15 лет.Люди с плакатами и транспарантами громко скандировали, что не хотят терпеть "самоуправство и произвол властей". Поводом для демонстрации стал недавний законопроект, который правительство внесло в парламент в конце января.Авторы документа предлагают сделать один из государственных праздников (всего их в стране 11) рабочим днем. По словам премьера Метте Фредериксен, отмена одного из общенациональных торжеств — это дополнительные трудовые часы.Следовательно, увеличится объем внутреннего валового продукта. Таким образом удастся получить порядка 4,5 миллиарда крон (около 654 миллионов долларов).Рабочим, скорее всего, станет День всеобщей молитвы. Это старейший официальный праздник в королевстве — его учредили еще в 1686-м и отмечают на четвертой неделе после Пасхи.Инициативу правительства раскритиковали религиозные общины. Дело в том, что в этот день датчане обычно совершают конфирмацию — таинство миропомазания. В прошлом году, например, ее прошли почти 46 тысяч человек. "Многие семьи записываются на год, а то и на два вперед. Теперь священникам и прихожанам придется кардинально перестроить график. А церемонии, вероятно, отменить", — говорит председатель Королевской ассоциации духовенства Пернилле Вигсе Багге.Существенные убытки, по ее словам, понесут и представители бизнеса. Ведь зачастую семьи конфирмантов отмечают важное событие в кафе и ресторанах. Очередь, понятное дело, формируется заранее.Особенно остро на планы властей отреагировали владельцы пекарен. Ведь на День молитвы издавна готовили сдобные булочки со сливочным маслом — местные их охотно покупают."Если праздник отменят, я могу потерять около 20-30 тысяч крон", — объясняет владелец одной из пекарен Ивер Хансен.Медвежья услугаОднако всеобщее негодование, кажется, не смущает власти. Более того, как отметила Метте Фредериксен, план служит благим целям."В Европе идет война (российско-украинский конфликт. — Прим. ред.), и нужно укрепить нашу оборону, <…> это потребует от каждого чуть большего вклада", — пояснила политик.Вырученные миллиарды крон пойдут на военные расходы. В целом нынешние меры полностью отвечают курсу, который кабинет министров обозначил еще в прошлом году.Тогда премьер говорила, что Копенгаген постепенно увеличит расходы на оборону — до двух процентов ВВП в 2033-м.Однако теперь желаемого показателя хотят достичь раньше.Благими намерениями…Схожая ситуация и в соседней Швеции. Весной прошлого года правительство заявило, что будет планомерно отказываться от российских нефти и газа.Однако вскоре тарифы на энергию выросли на треть, подскочили цены на продукты. Но политики нашли выход: решили закрывать храмы.Лютеранская церковь Швеции — крупнейшая в стране религиозная организации. К ней себя относят около шести миллионов человек — почти 60 процентов населения. Храмов чуть более 3400. Но есть одна трудность."Многие культовые здания расположены в сельской местности. Содержание приходов с большим количеством недвижимости и малочисленными взносами становится тяжким бременем для госбюджета", — отметил глава отдела культурного наследия шведской церкви Маркус Дальберг.Например, в южном городке Гетинге-Оскарстрем закрыли сразу три храма из семи. А в общине Мальме предложили перенести все мероприятия в одно здание, а остальные оставить пустыми — до лучших времен.К слову, это не первая волна закрытия храмов. В 2013-м чиновники уже поговаривали, что у церкви такое количество зданий, с которым она не в состоянии справиться.В среднем на их содержание уходит около 50 миллионов евро. Много таких, где служат раз в месяц. Немало и вовсе в полуразрушенном состоянии.В 2017-м в СМИ широко обсуждали новость о церкви в городе Ландскруна, выставленной на продажу всего за одну крону. Все потому, что ее очень дорого ремонтировать."В случае Дании и Швеции мы видим один из результатов, к которым приводит либеральный курс. "Открытые и ориентированные на свободу" власти в какой-то момент перестают считаться с той частью общества, которая исповедует традиционные взгляды", — говорит религиовед Роман Лункин.Поэтому для политиков нет ничего предосудительного в том, чтобы отменить национальный праздник или закрыть нерентабельные храмы. То есть бросить вызов своим же избирателям — верующим.По мнению эксперта, подобный вектор лишь усугубит ситуацию: недовольство среди традиционалистов вырастет, а протест они будут выражать в более радикальных формах.

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

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европа

копенгаген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

швеция, европа, копенгаген, метте фредериксен, аналитика - религия и мировоззрение