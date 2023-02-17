15:08 17.02.2023 (обновлено: 16:43 17.02.2023)
В Рособрнадзоре рассказали о формате итоговых экзаменов в новых регионах
Экзамены для девятиклассников из новых регионов проведут по математике и русскому языку
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Итоговые школьные экзамены для выпускников девятых классов в новых регионах в 2023/2024 учебном году пройдут только по двум обязательным предметам – математике и русскому языку, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Девятиклассники из новых субъектов России в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации. В 2023/24 учебном году ГИА для них будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору они не будут", - говорится в сообщении.
5 июля 2022, 15:37ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему Российской Федерации. Согласно закону, устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России.
Также документом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию.