https://ria.ru/20230217/ekzameny-1852695472.html

В Рособрнадзоре рассказали о формате итоговых экзаменов в новых регионах

В Рособрнадзоре рассказали о формате итоговых экзаменов в новых регионах - РИА Новости, 17.02.2023

В Рособрнадзоре рассказали о формате итоговых экзаменов в новых регионах

Итоговые школьные экзамены для выпускников девятых классов в новых регионах в 2023/2024 учебном году пройдут только по двум обязательным предметам – математике... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:08

2023-02-17T15:08

2023-02-17T16:43

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Итоговые школьные экзамены для выпускников девятых классов в новых регионах в 2023/2024 учебном году пройдут только по двум обязательным предметам – математике и русскому языку, сообщила пресс-служба Рособрнадзора."Девятиклассники из новых субъектов России в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации. В 2023/24 учебном году ГИА для них будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору они не будут", - говорится в сообщении.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему Российской Федерации. Согласно закону, устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России.Также документом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию.

https://ria.ru/20220705/ekzamen-1800429239.html

https://ria.ru/20230217/ekzameny-1852692195.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование