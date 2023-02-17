https://ria.ru/20230217/ekzameny-1852692195.html

Выпускников новых регионов допустят к экзаменам без сочинения

Выпускников новых регионов допустят к экзаменам без сочинения - РИА Новости, 17.02.2023

Выпускников новых регионов допустят к экзаменам без сочинения

Выпускников 11 классов из новых регионов допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения, а выпускников девятых классов допустят к экзаменам без РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:56

2023-02-17T14:56

2023-02-17T15:51

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выпускников 11 классов из новых регионов допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения, а выпускников девятых классов допустят к экзаменам без прохождения итогового собеседования, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. "В соответствии с проектом приказа данные выпускники допускаются в 2022/2023 учебном году к ГИА-9 без прохождения итогового собеседования по русскому языку, к ГИА-11 – без написания итогового сочинения (изложения). При этом выпускники 11 классов вправе написать итоговое сочинение по желанию, результат написания ими сочинения на допуск к ГИА влиять не будет", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в 2024/25 и 2025/26 учебных годах ГИА-9 для выпускников из новых регионов будет проводиться по четырем учебным предметам (двум обязательным и двум по выбору) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по их выбору, а участникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата будет достаточно сдать ОГЭ или ГВЭ только по обязательным предметам."Участники ГИА-11 из новых регионов также смогут в 2022/2023 учебном году получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию", - отметили в Рособрнадзоре.Кроме того, в 2023/24-2025/26 учебных годах выпускники из новых регионов будут проходить ГИА-11 в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам, а для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в 2023/2024 учебном году сохранится возможность по выбору проходить ГИА-11 в форме промежуточной аттестации, в 2024/25 и 2025/26 учебных годах они будут проходить ГИА-11 в форме ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему Российской Федерации. Согласно закону, устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России.Также документом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию.

https://ria.ru/20230217/ekzameny-1852695472.html

https://ria.ru/20230217/studenty-1852616065.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин