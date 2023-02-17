https://ria.ru/20230217/efremov-1852602431.html

Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания

Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания - РИА Новости, 17.02.2023

Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене остатка срока в колонии принудительными... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:51

2023-02-17T10:51

2023-02-17T12:09

михаил ефремов

происшествия

белгородская область

дтп с участием михаила ефремова

россия

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене остатка срока в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В суд ходатайство актера о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило 23 января. А 13 февраля пресс-служба суда сообщила о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах. "Прекратили производство по ходатайству Ефремова", - сказал представитель суда.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html

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Кирилл Волков

михаил ефремов, происшествия, белгородская область, дтп с участием михаила ефремова, россия