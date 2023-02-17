10:51 17.02.2023 (обновлено: 12:09 17.02.2023)
Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания
Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о переводе на принудительные работы
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене остатка срока в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В суд ходатайство актера о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило 23 января. А 13 февраля пресс-служба суда сообщила о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах. "Прекратили производство по ходатайству Ефремова", - сказал представитель суда.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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