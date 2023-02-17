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Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания - РИА Новости, 17.02.2023
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Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания
Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания - РИА Новости, 17.02.2023
Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания
Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене остатка срока в колонии принудительными... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:51
2023-02-17T12:09
михаил ефремов
происшествия
белгородская область
дтп с участием михаила ефремова
россия
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене остатка срока в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В суд ходатайство актера о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило 23 января. А 13 февраля пресс-служба суда сообщила о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах. "Прекратили производство по ходатайству Ефремова", - сказал представитель суда.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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михаил ефремов, происшествия, белгородская область, дтп с участием михаила ефремова, россия
Михаил Ефремов, Происшествия, Белгородская область, ДТП с участием Михаила Ефремова, Россия
10:51 17.02.2023 (обновлено: 12:09 17.02.2023)
 
Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания

Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о переводе на принудительные работы

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в медиабанк
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене остатка срока в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В суд ходатайство актера о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило 23 января. А 13 февраля пресс-служба суда сообщила о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах. "Прекратили производство по ходатайству Ефремова", - сказал представитель суда.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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