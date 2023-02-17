Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/dtp-1852565916.html
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека - РИА Новости, 17.02.2023
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека
Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:57
2023-02-17T05:12
происшествия
авто
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибли три человека, еще один госпитализирован. По данным УМВД по Приморскому краю, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. "Устанавливаются обстоятельства происшествия, количество погибших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию", - говорится в сообщении полицииПозже в УМВД уточнили, что в ДТП пострадали водитель и пассажиры Nissan Sunny: погибли трое мужчин, женщина госпитализирована в реанимационное отделение.
https://ria.ru/20230216/znamenitosti-1852352763.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, приморский край, россия
Происшествия, Авто, Приморский край, Россия
04:57 17.02.2023 (обновлено: 05:12 17.02.2023)
 
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека

В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека, один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие.
"Предварительно установлено, что около 8 утра 17 февраля на 12-м км автомобильной дороги "Раздольное - Хасан" водитель автомобиля Nissan Sunny, в салоне которого находились не менее 4 человек, потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Man", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибли три человека, еще один госпитализирован.
"Девушка 2004 года в больнице, борются медики", - сказал собеседник.
По данным УМВД по Приморскому краю, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.
"Устанавливаются обстоятельства происшествия, количество погибших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию", - говорится в сообщении полиции
Позже в УМВД уточнили, что в ДТП пострадали водитель и пассажиры Nissan Sunny: погибли трое мужчин, женщина госпитализирована в реанимационное отделение.
Актриса Анна Большова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 11:41Культура
Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой
 
ПроисшествияАвтоПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала