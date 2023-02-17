https://ria.ru/20230217/dtp-1852565916.html
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека - РИА Новости, 17.02.2023
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека
Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:57
2023-02-17T04:57
2023-02-17T05:12
происшествия
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибли три человека, еще один госпитализирован. По данным УМВД по Приморскому краю, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. "Устанавливаются обстоятельства происшествия, количество погибших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию", - говорится в сообщении полицииПозже в УМВД уточнили, что в ДТП пострадали водитель и пассажиры Nissan Sunny: погибли трое мужчин, женщина госпитализирована в реанимационное отделение.
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происшествия, авто, приморский край, россия
Происшествия, Авто, Приморский край, Россия
04:57 17.02.2023 (обновлено: 05:12 17.02.2023)
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека
В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека, один пострадал
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие.
"Предварительно установлено, что около 8 утра 17 февраля на 12-м км автомобильной дороги "Раздольное - Хасан" водитель автомобиля Nissan Sunny, в салоне которого находились не менее 4 человек, потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Man", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибли три человека, еще один госпитализирован.
"Девушка 2004 года в больнице, борются медики", - сказал собеседник.
По данным УМВД по Приморскому краю
, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.
"Устанавливаются обстоятельства происшествия, количество погибших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию", - говорится в сообщении полиции
Позже в УМВД уточнили, что в ДТП пострадали водитель и пассажиры Nissan Sunny: погибли трое мужчин, женщина госпитализирована в реанимационное отделение.