https://ria.ru/20230217/dtp-1852565916.html

В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека

В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека - РИА Новости, 17.02.2023

В ДТП с грузовиком в Приморье погибли три человека

Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:57

2023-02-17T04:57

2023-02-17T05:12

происшествия

авто

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль в Приморье, в котором было четыре человека, столкнулся на трассе с грузовиком, есть погибшие. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибли три человека, еще один госпитализирован. По данным УМВД по Приморскому краю, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. "Устанавливаются обстоятельства происшествия, количество погибших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию", - говорится в сообщении полицииПозже в УМВД уточнили, что в ДТП пострадали водитель и пассажиры Nissan Sunny: погибли трое мужчин, женщина госпитализирована в реанимационное отделение.

https://ria.ru/20230216/znamenitosti-1852352763.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, приморский край, россия