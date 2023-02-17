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Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 17.02.2023
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Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба"
Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 17.02.2023
Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба"
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба", а также запретить перевозку российских грузов по Суэцкому... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:35
2023-02-17T14:35
украина
петр порошенко
в мире
нефтепровод "дружба"
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба", а также запретить перевозку российских грузов по Суэцкому каналу для введения дополнительных ограничений в отношении российской нефтяной сферы. "Суэцкий канал также должен быть закрыт для российских грузов. Это добавит еще от трех до четырех недель для того, чтобы танкер добрался из западных портов России до Индии и Китая, крупных потребителей российских нефти и газа. Чем длиннее эти маршруты, тем больше транспортные расходы, тем больше потери России… Необходимо также закрыть южную ветку нефтепровода "Дружба", имеющего огромное значение для Москвы", - написал Порошенко в своей статье для издания Newsweek. Он отметил, что Украина "готова принять потери в доходах" при закрытии южной ветки нефтепровода "Дружба" проходящего по украинской территории. Порошенко также призвал другие страны пресечь деятельность якобы имеющего место теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, а также сдерживать поставки сжиженного природного газа из России и поставлять Украине больше вооружения. По мнению бывшего украинского президента, если все эти предложения будут внесены в новые пакеты санкций ЕС против РФ, они окажут "значительное влияние" к концу третьего квартала 2023 года. Он считает, что для урегулирования ситуации на Украине нужны поставки оружия, вступление Украины в НАТО и ЕС, а также усиление санкций против РФ. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне 2022 года. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1848992737.html
https://ria.ru/20221221/neft-1840349518.html
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украина, петр порошенко, в мире, нефтепровод "дружба", россия, санкции в отношении россии
Украина, Петр Порошенко, В мире, Нефтепровод "Дружба", Россия, Санкции в отношении России
14:35 17.02.2023
 
Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба"

Экс-президент Украины Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба", а также запретить перевозку российских грузов по Суэцкому каналу для введения дополнительных ограничений в отношении российской нефтяной сферы.
"Суэцкий канал также должен быть закрыт для российских грузов. Это добавит еще от трех до четырех недель для того, чтобы танкер добрался из западных портов России до Индии и Китая, крупных потребителей российских нефти и газа. Чем длиннее эти маршруты, тем больше транспортные расходы, тем больше потери России… Необходимо также закрыть южную ветку нефтепровода "Дружба", имеющего огромное значение для Москвы", - написал Порошенко в своей статье для издания Newsweek. Он отметил, что Украина "готова принять потери в доходах" при закрытии южной ветки нефтепровода "Дружба" проходящего по украинской территории. Порошенко также призвал другие страны пресечь деятельность якобы имеющего место теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, а также сдерживать поставки сжиженного природного газа из России и поставлять Украине больше вооружения.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 15:34Специальная военная операция на Украине
ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба"
По мнению бывшего украинского президента, если все эти предложения будут внесены в новые пакеты санкций ЕС против РФ, они окажут "значительное влияние" к концу третьего квартала 2023 года. Он считает, что для урегулирования ситуации на Украине нужны поставки оружия, вступление Украины в НАТО и ЕС, а также усиление санкций против РФ.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне 2022 года.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"
 
УкраинаПетр ПорошенкоВ миреНефтепровод "Дружба"РоссияСанкции в отношении России
 
 
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