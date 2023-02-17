https://ria.ru/20230217/doverie-1852770443.html

Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу

Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу - РИА Новости, 17.02.2023

Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в СБ ООН, заявив, что у России больше нет доверия к Западу – "жить как прежде" "не... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:23

2023-02-17T19:23

2023-02-17T19:23

в мире

россия

украина

василий небензя

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в СБ ООН, заявив, что у России больше нет доверия к Западу – "жить как прежде" "не получится". "Я сейчас обращаюсь именно к западным членам Совета безопасности: жить как прежде, уже, понятно, у нас не получится. Вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию, чтобы мы поняли, что именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками – это все, что вами на самом деле движет, что вам не интересно строить систему европейской и евроатлантической безопасности вместе с Россией", – сказал Небензя. По его словам, система безопасности для Запада, по мнению западных стран, может быть настроена только против России. "У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве. Вы в полной мере продемонстрировали свою недоговороспособность и коварство, сначала создав на наших границах неонацистский и националистический улей, а потом разворошив его", - заявил постпред. По словам Небензи, Россия прекрасно узнала "красную цену" западным ценностям после того, как Запад закрыл "глаза на формирование на Украине жесточайшей и русофобской диктатуры с уничтожением малейших проявлений свободы слова и политических взглядов". "Пока нет никаких оснований верить в то, что вы способны выйти из этого порочного круга вранья", - заключил он.

https://ria.ru/20230210/diplomaty-1851187352.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, василий небензя, оон, нато