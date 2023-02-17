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Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу - РИА Новости, 17.02.2023
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Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу
Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу - РИА Новости, 17.02.2023
Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в СБ ООН, заявив, что у России больше нет доверия к Западу – "жить как прежде" "не... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:23
2023-02-17T19:23
в мире
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украина
василий небензя
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в СБ ООН, заявив, что у России больше нет доверия к Западу – "жить как прежде" "не получится". "Я сейчас обращаюсь именно к западным членам Совета безопасности: жить как прежде, уже, понятно, у нас не получится. Вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию, чтобы мы поняли, что именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками – это все, что вами на самом деле движет, что вам не интересно строить систему европейской и евроатлантической безопасности вместе с Россией", – сказал Небензя. По его словам, система безопасности для Запада, по мнению западных стран, может быть настроена только против России. "У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве. Вы в полной мере продемонстрировали свою недоговороспособность и коварство, сначала создав на наших границах неонацистский и националистический улей, а потом разворошив его", - заявил постпред. По словам Небензи, Россия прекрасно узнала "красную цену" западным ценностям после того, как Запад закрыл "глаза на формирование на Украине жесточайшей и русофобской диктатуры с уничтожением малейших проявлений свободы слова и политических взглядов". "Пока нет никаких оснований верить в то, что вы способны выйти из этого порочного круга вранья", - заключил он.
https://ria.ru/20230210/diplomaty-1851187352.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, НАТО
19:23 17.02.2023
 
Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу

Постпред России при ООН Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в СБ ООН, заявив, что у России больше нет доверия к Западу – "жить как прежде" "не получится".
"Я сейчас обращаюсь именно к западным членам Совета безопасности: жить как прежде, уже, понятно, у нас не получится. Вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию, чтобы мы поняли, что именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками – это все, что вами на самом деле движет, что вам не интересно строить систему европейской и евроатлантической безопасности вместе с Россией", – сказал Небензя.
По его словам, система безопасности для Запада, по мнению западных стран, может быть настроена только против России.
"У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве. Вы в полной мере продемонстрировали свою недоговороспособность и коварство, сначала создав на наших границах неонацистский и националистический улей, а потом разворошив его", - заявил постпред.
По словам Небензи, Россия прекрасно узнала "красную цену" западным ценностям после того, как Запад закрыл "глаза на формирование на Украине жесточайшей и русофобской диктатуры с уничтожением малейших проявлений свободы слова и политических взглядов". "Пока нет никаких оснований верить в то, что вы способны выйти из этого порочного круга вранья", - заключил он.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 15:16
Небензя ответил на вопрос об отношениях между дипломатами России и Запада
 
В миреРоссияУкраинаВасилий НебензяООННАТО
 
 
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