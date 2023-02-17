https://ria.ru/20230217/donetsk-1852675668.html
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ - РИА Новости, 17.02.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и 6... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:07
2023-02-17T14:07
2023-02-17T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028044_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_366e33ed052d73618d8ecf320f131924.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и 6 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты украинской армии.
россия
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028044_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82a1a836e6729a76816a744edfe11c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ
Минобороны: российские войска уничтожили 200 военных ВСУ и технику на Донецком направлении