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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ - РИА Новости, 17.02.2023

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ

"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и 6... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:07

2023-02-17T14:07

2023-02-17T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

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авдеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и 6 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты украинской армии.

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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2023

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в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика