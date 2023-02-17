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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ - РИА Новости, 17.02.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и 6... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:07
2023-02-17T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и 6 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты украинской армии.
россия
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в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
14:07 17.02.2023
 
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили 200 военных ВСУ и технику на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения СВО
ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и 6 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты украинской армии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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