https://ria.ru/20230217/donetsk-1852634368.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска выпустили в пятницу 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:22
2023-02-17T12:22
2023-02-17T12:30
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
нато
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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 12.05 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 16 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина, НАТО
12:22 17.02.2023 (обновлено: 12:30 17.02.2023)
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по трем районам Донецка