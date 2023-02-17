https://ria.ru/20230217/donbass-1852575814.html
Разведчики ЗВО поразили группу украинских военных на кременском участке
Разведчики ЗВО поразили группу украинских военных на кременском участке - РИА Новости, 17.02.2023
Разведчики ЗВО поразили группу украинских военных на кременском участке
Разведчики Западного военного округа огнем из автоматического станкового гранатомета поразили группу украинских военных на кременском участке фронта в Донбассе, РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:44
2023-02-17T08:44
2023-02-17T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа огнем из автоматического станкового гранатомета поразили группу украинских военных на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир гранатометного расчета. "Поступила команда от старшего отработать по цели. Навелись по цели, отработали, получили корректировку, откорректировались и еще отработали", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что огонь корректировали при помощи беспилотников. "Цель была живая сила", — добавил боец.Впоследствии корректировщики огня сообщили о погибших бойцах украинской армии в результате обстрела, заключил собеседник агентства.Накануне корреспондент РИА Новости сообщал о продвижении разведчиков ЗВО на кременском участке фронта. Подразделения активно используют беспилотники для разведки целей.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230217/poteri-1852574966.html
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Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе
Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе
2023-02-17T08:44
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в мире, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО)
08:44 17.02.2023 (обновлено: 09:15 17.02.2023)
Разведчики ЗВО поразили группу украинских военных на кременском участке
Разведчики ЗВО поразили группу бойцов Киева из АГС на кременском участке в Донбассе
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа огнем из автоматического станкового гранатомета поразили группу украинских военных на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир гранатометного расчета.
"Поступила команда от старшего отработать по цели. Навелись по цели, отработали, получили корректировку, откорректировались и еще отработали", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что огонь корректировали при помощи беспилотников.
"Цель была живая сила", — добавил боец.
Впоследствии корректировщики огня сообщили о погибших бойцах украинской армии в результате обстрела, заключил собеседник агентства.
Накануне корреспондент РИА Новости сообщал о продвижении разведчиков ЗВО на кременском участке фронта. Подразделения активно используют беспилотники для разведки целей.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.