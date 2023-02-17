https://ria.ru/20230217/donbass-1852575814.html

Разведчики ЗВО поразили группу украинских военных на кременском участке

Разведчики ЗВО поразили группу украинских военных на кременском участке - РИА Новости, 17.02.2023

Разведчики ЗВО поразили группу украинских военных на кременском участке

Разведчики Западного военного округа огнем из автоматического станкового гранатомета поразили группу украинских военных на кременском участке фронта в Донбассе, РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:44

2023-02-17T08:44

2023-02-17T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

кременная

западный военный округ (зво)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 фев — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа огнем из автоматического станкового гранатомета поразили группу украинских военных на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир гранатометного расчета. "Поступила команда от старшего отработать по цели. Навелись по цели, отработали, получили корректировку, откорректировались и еще отработали", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что огонь корректировали при помощи беспилотников. "Цель была живая сила", — добавил боец.Впоследствии корректировщики огня сообщили о погибших бойцах украинской армии в результате обстрела, заключил собеседник агентства.Накануне корреспондент РИА Новости сообщал о продвижении разведчиков ЗВО на кременском участке фронта. Подразделения активно используют беспилотники для разведки целей.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230217/poteri-1852574966.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

донбасс

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Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе 2023-02-17T08:44 true PT4M17S

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в мире, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)