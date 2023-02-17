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В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/donbass-1852562877.html
В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса
В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса - РИА Новости, 17.02.2023
В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса
Почти 4 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T03:09
2023-02-17T03:09
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
ростовская область
донбасс
василий голубев
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Почти 4 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.Губернатор уточнил, что в связи с принятием ЛНР и ДНР в состав России с 5 октября прошлого года подсчет пересекающих границу прекращен.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230212/donbass-1851575596.html
донецкая народная республика
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общество, донецкая народная республика, ростовская область, донбасс, василий голубев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Донбасс, Василий Голубев, Ситуация в ДНР и ЛНР
03:09 17.02.2023
 
В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса

Голубев: в Ростовскую область за 2022 год прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкАвтобусы на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Автобусы на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Автобусы на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Почти 4 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.
"С 18 февраля по 5 октября 2022 года въехали через границу Ростовской области почти 4 миллиона человек, в том числе около 580 тысяч детей", - сказал он, отвечая на вопрос о прибывших в регион жителях Донбасса.
Губернатор уточнил, что в связи с принятием ЛНР и ДНР в состав России с 5 октября прошлого года подсчет пересекающих границу прекращен.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьДонбассВасилий ГолубевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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