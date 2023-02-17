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В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса
В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса - РИА Новости, 17.02.2023
В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса
Почти 4 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T03:09
2023-02-17T03:09
2023-02-17T03:09
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Почти 4 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.Губернатор уточнил, что в связи с принятием ЛНР и ДНР в состав России с 5 октября прошлого года подсчет пересекающих границу прекращен.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
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общество, донецкая народная республика, ростовская область, донбасс, василий голубев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Донбасс, Василий Голубев, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса
Голубев: в Ростовскую область за 2022 год прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса