https://ria.ru/20230217/donbass-1852562877.html

В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса

В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса - РИА Новости, 17.02.2023

В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса

Почти 4 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T03:09

2023-02-17T03:09

2023-02-17T03:09

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

ростовская область

донбасс

василий голубев

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Почти 4 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.Губернатор уточнил, что в связи с принятием ЛНР и ДНР в состав России с 5 октября прошлого года подсчет пересекающих границу прекращен.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.

https://ria.ru/20230212/donbass-1851575596.html

донецкая народная республика

ростовская область

донбасс

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общество, донецкая народная республика, ростовская область, донбасс, василий голубев, ситуация в днр и лнр