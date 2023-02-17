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Турецкие спасатели передали полиции два миллиона долларов из-под завалов
Турецкие спасатели передали полиции два миллиона долларов из-под завалов - РИА Новости, 17.02.2023
Турецкие спасатели передали полиции два миллиона долларов из-под завалов
Спасатели в турецком городе Газиантеп обнаружили под завалами дома порядка 2 миллионов долларов и передали их полиции, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:08
2023-02-17T23:08
2023-02-17T23:10
в мире
турция
россия
газиантеп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Спасатели в турецком городе Газиантеп обнаружили под завалами дома порядка 2 миллионов долларов и передали их полиции, сообщило агентство Anadolu. Спасатели увидели деньги, когда вытащили из-под завалов жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat мужчину. "В общей сложности рядом с мужчиной были 2 миллиона долларов, спасатели передали деньги спецназу. Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции - это не единичный случай", - заявил агентству глава пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз. Ранее МЧС России сообщило, что спасатели из РФ нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции, средства переданы местной полиции. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.
https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852762219.html
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в мире, турция, россия, газиантеп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Россия, Газиантеп, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
23:08 17.02.2023 (обновлено: 23:10 17.02.2023)
Турецкие спасатели передали полиции два миллиона долларов из-под завалов
Anadolu: спасатели в Турции передали полиции найденные под завалами два миллиона долларов