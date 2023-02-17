16:11 17.02.2023 (обновлено: 16:17 17.02.2023)
В ДНР ответили на вопрос о полномочиях главы республики
Председатель народного совета Бидевка: глава ДНР может занимать пост сколько угодно раз
Поднятие флага ДНР в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Новая конституция ДНР не ограничивает количество сроков, которые глава республики может занимать свой пост, сообщил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Ранее сообщалось, что следующие выборы главы ДНР состоятся в сентябре. Сейчас обязанности главы ДНР исполняет Денис Пушилин, бывший глава ДНР как независимой самопровозглашенной республики.
"У должности главы субъекта ограничения по количеству, сколько раз он может быть избран на эту должность, нет. Есть срок – 5 лет, количественных ограничений нет. В конституции определен срок полномочий, который составляет 5 лет, а количество каденций – сколько раз можно занимать эту должность – не ограничено", - заявил Бидевка РИА Новости.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.