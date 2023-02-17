https://ria.ru/20230217/dnr-1852716434.html

В ДНР ответили на вопрос о полномочиях главы республики

В ДНР ответили на вопрос о полномочиях главы республики - РИА Новости, 17.02.2023

В ДНР ответили на вопрос о полномочиях главы республики

Новая конституция ДНР не ограничивает количество сроков, которые глава республики может занимать свой пост, сообщил председатель народного совета ДНР Владимир... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:11

2023-02-17T16:11

2023-02-17T16:17

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир бидёвка

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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Новая конституция ДНР не ограничивает количество сроков, которые глава республики может занимать свой пост, сообщил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Ранее сообщалось, что следующие выборы главы ДНР состоятся в сентябре. Сейчас обязанности главы ДНР исполняет Денис Пушилин, бывший глава ДНР как независимой самопровозглашенной республики. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html

россия

донецкая народная республика

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россия, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир бидёвка