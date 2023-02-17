https://ria.ru/20230217/dnr-1852667542.html

Пушилин назвал условия для возобновления прямого ж/д сообщения с ДНР

Пушилин назвал условия для возобновления прямого ж/д сообщения с ДНР - РИА Новости, 17.02.2023

Пушилин назвал условия для возобновления прямого ж/д сообщения с ДНР

Возобновление прямого железнодорожного сообщения между ДНР и другими крупными российскими городами, в том числе Москвой, Санкт-Петербургом и Симферополем, пока... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:49

2023-02-17T13:49

2023-02-17T13:49

донецкая народная республика

денис пушилин

москва

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возобновление прямого железнодорожного сообщения между ДНР и другими крупными российскими городами, в том числе Москвой, Санкт-Петербургом и Симферополем, пока невозможно из-за постоянных украинских обстрелов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Люди у нас очень ждут возобновления прямого железнодорожного сообщения с другими регионами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом и Симферополем. Однако запуск этих маршрутов станет возможным только после стабилизации оперативной обстановки. Сейчас это опасно: мы постоянно фиксируем прилеты в зону железнодорожного полотна", - сказал Пушилин в интервью изданию "Аргументы и факты". Говоря о сроках освобождения ДНР, Пушилин отметил, что называть их пока преждевременно. Однако прорыв укрепленной украинской линии обороны на авдеевском направлении может во многом переломить ход спецоперации, указал он. "С точки зрения военной стратегии, конечно, перед бойцами стоит сложная задача по взятию самой мощной линии обороны с бетонированными ДОТами и укрытиями на авдеевском направлении. Именно ее прорыв во многом может переломить ход спецоперации. Кроме того, успехи на донецком, горловском направлениях влекут за собой снижение интенсивности обстрелов наших городов", - отметил врио главы республики.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, москва, санкт-петербург, россия