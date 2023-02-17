08:29 17.02.2023 (обновлено: 08:34 17.02.2023)
Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах
Спикер Народного совета ДНР Бидевка: семеро депутатов сейчас служат в воинских частях
Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Семеро депутатов Народного совета ДНР сейчас служат в воинских частях, еще один получил ранение, а второй – погиб, рассказал спикер Владимир Бидевка.
Всего в республиканском парламенте сто депутатских кресел.
"Семеро депутатов служат. Константин Кузьмин, например, служит в Шахтерской дивизии. Кроме того, четыре депутата ранее проходили службу, но уже вернулись. Допустим, Дмитрий Огилец, который принимал участие в штурме Мариуполя, Александр Камышов, который точно так же принимал участие", - рассказал Бидевка РИА Новости.
Он напомнил, что депутат Евгений Гриценко получил ранение и после этого демобилизовался.
Бидевка также рассказал подробности гибели депутата Михаила Жукова в ноябре прошлого года.
"Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать о Мише добрые слова, потому что этот человек прошел ряд горячих точек, горячих сражений в ДНР – это и Дебальцево. В свое время он охранял Александра Захарченко и даже был ранен при покушении на Александра Владимировича в кафе "Сепар". Миша восстановился, и я хочу сказать, что у него был выбор – быть депутатом и не служить, тем более, что у него были все показания по здоровью, у него были проблемы с коленом. Тем не менее, Михаил сделал свой выбор, но, к сожалению, в прошлом году осенью мы с ним попрощались", - рассказал Бидевка.
По его словам, когда Жуков был в окопе на красногоровском направлении, под Старомихайловкой, "прилетел 152-й снаряд (калибра 152 миллиметра - ред.) и нанес ранения, несовместимые с жизнью".