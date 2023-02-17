Рейтинг@Mail.ru
Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/dnr-1852574095.html
Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах
Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах - РИА Новости, 17.02.2023
Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах
Семеро депутатов Народного совета ДНР сейчас служат в воинских частях, еще один получил ранение, а второй – погиб, рассказал спикер Владимир Бидевка. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:29
2023-02-17T08:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дебальцево
старомихайловка
владимир бидёвка
александр захарченко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179170_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_ebe188b168f88641ea79ec474f7ad8d7.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Семеро депутатов Народного совета ДНР сейчас служат в воинских частях, еще один получил ранение, а второй – погиб, рассказал спикер Владимир Бидевка. Всего в республиканском парламенте сто депутатских кресел. "Семеро депутатов служат. Константин Кузьмин, например, служит в Шахтерской дивизии. Кроме того, четыре депутата ранее проходили службу, но уже вернулись. Допустим, Дмитрий Огилец, который принимал участие в штурме Мариуполя, Александр Камышов, который точно так же принимал участие", - рассказал Бидевка РИА Новости. Он напомнил, что депутат Евгений Гриценко получил ранение и после этого демобилизовался. Бидевка также рассказал подробности гибели депутата Михаила Жукова в ноябре прошлого года. "Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать о Мише добрые слова, потому что этот человек прошел ряд горячих точек, горячих сражений в ДНР – это и Дебальцево. В свое время он охранял Александра Захарченко и даже был ранен при покушении на Александра Владимировича в кафе "Сепар". Миша восстановился, и я хочу сказать, что у него был выбор – быть депутатом и не служить, тем более, что у него были все показания по здоровью, у него были проблемы с коленом. Тем не менее, Михаил сделал свой выбор, но, к сожалению, в прошлом году осенью мы с ним попрощались", - рассказал Бидевка. По его словам, когда Жуков был в окопе на красногоровском направлении, под Старомихайловкой, "прилетел 152-й снаряд (калибра 152 миллиметра - ред.) и нанес ранения, несовместимые с жизнью".
https://ria.ru/20230215/donetsk-1852184777.html
донецкая народная республика
дебальцево
старомихайловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_692ad00893c47b7c69e92e063dd8d54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, дебальцево, старомихайловка, владимир бидёвка, александр захарченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дебальцево, Старомихайловка, Владимир Бидёвка, Александр Захарченко, Безопасность
08:29 17.02.2023 (обновлено: 08:34 17.02.2023)
 
Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах

Спикер Народного совета ДНР Бидевка: семеро депутатов сейчас служат в воинских частях

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Семеро депутатов Народного совета ДНР сейчас служат в воинских частях, еще один получил ранение, а второй – погиб, рассказал спикер Владимир Бидевка.
Всего в республиканском парламенте сто депутатских кресел.
"Семеро депутатов служат. Константин Кузьмин, например, служит в Шахтерской дивизии. Кроме того, четыре депутата ранее проходили службу, но уже вернулись. Допустим, Дмитрий Огилец, который принимал участие в штурме Мариуполя, Александр Камышов, который точно так же принимал участие", - рассказал Бидевка РИА Новости.
Он напомнил, что депутат Евгений Гриценко получил ранение и после этого демобилизовался.
Бидевка также рассказал подробности гибели депутата Михаила Жукова в ноябре прошлого года.
"Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать о Мише добрые слова, потому что этот человек прошел ряд горячих точек, горячих сражений в ДНР – это и Дебальцево. В свое время он охранял Александра Захарченко и даже был ранен при покушении на Александра Владимировича в кафе "Сепар". Миша восстановился, и я хочу сказать, что у него был выбор – быть депутатом и не служить, тем более, что у него были все показания по здоровью, у него были проблемы с коленом. Тем не менее, Михаил сделал свой выбор, но, к сожалению, в прошлом году осенью мы с ним попрощались", - рассказал Бидевка.
По его словам, когда Жуков был в окопе на красногоровском направлении, под Старомихайловкой, "прилетел 152-й снаряд (калибра 152 миллиметра - ред.) и нанес ранения, несовместимые с жизнью".
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 15:07Специальная военная операция на Украине
В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоСтаромихайловкаВладимир БидёвкаАлександр ЗахарченкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала