https://ria.ru/20230217/dnr-1852574095.html

Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах

Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах - РИА Новости, 17.02.2023

Спикер Народного совета ДНР рассказал о служащих в армии депутатах

Семеро депутатов Народного совета ДНР сейчас служат в воинских частях, еще один получил ранение, а второй – погиб, рассказал спикер Владимир Бидевка. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:29

2023-02-17T08:29

2023-02-17T08:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дебальцево

старомихайловка

владимир бидёвка

александр захарченко

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Семеро депутатов Народного совета ДНР сейчас служат в воинских частях, еще один получил ранение, а второй – погиб, рассказал спикер Владимир Бидевка. Всего в республиканском парламенте сто депутатских кресел. "Семеро депутатов служат. Константин Кузьмин, например, служит в Шахтерской дивизии. Кроме того, четыре депутата ранее проходили службу, но уже вернулись. Допустим, Дмитрий Огилец, который принимал участие в штурме Мариуполя, Александр Камышов, который точно так же принимал участие", - рассказал Бидевка РИА Новости. Он напомнил, что депутат Евгений Гриценко получил ранение и после этого демобилизовался. Бидевка также рассказал подробности гибели депутата Михаила Жукова в ноябре прошлого года. "Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать о Мише добрые слова, потому что этот человек прошел ряд горячих точек, горячих сражений в ДНР – это и Дебальцево. В свое время он охранял Александра Захарченко и даже был ранен при покушении на Александра Владимировича в кафе "Сепар". Миша восстановился, и я хочу сказать, что у него был выбор – быть депутатом и не служить, тем более, что у него были все показания по здоровью, у него были проблемы с коленом. Тем не менее, Михаил сделал свой выбор, но, к сожалению, в прошлом году осенью мы с ним попрощались", - рассказал Бидевка. По его словам, когда Жуков был в окопе на красногоровском направлении, под Старомихайловкой, "прилетел 152-й снаряд (калибра 152 миллиметра - ред.) и нанес ранения, несовместимые с жизнью".

https://ria.ru/20230215/donetsk-1852184777.html

донецкая народная республика

дебальцево

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, дебальцево, старомихайловка, владимир бидёвка, александр захарченко, безопасность