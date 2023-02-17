Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/diversiya-1852687835.html
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге
Мещанский суд Москвы заключил в СИЗО агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД) – поджогах шкафов с аппаратурой,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:42
2023-02-17T14:42
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил в СИЗО агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД) – поджогах шкафов с аппаратурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кармазина С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде. Ему вменяется статья УК РФ "Диверсия". Как ранее сообщал ФСБ, задержанный гражданин Украины 1977 года рождения по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. Завербован он был, по данным ФСБ, в Польше "при непосредственном участии польских специальных служб", а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии. У диверсанта обнаружены фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ. Проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.
https://ria.ru/20230215/diversiya-1852171186.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, украина, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Украина, Служба безопасности Украины
14:42 17.02.2023
 
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге

В Москве отправили в СИЗО агента СБУ, поджигавшего шкафы с железнодорожной аппаратурой

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил в СИЗО агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД) – поджогах шкафов с аппаратурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кармазина С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде. Ему вменяется статья УК РФ "Диверсия".
Как ранее сообщал ФСБ, задержанный гражданин Украины 1977 года рождения по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. Завербован он был, по данным ФСБ, в Польше "при непосредственном участии польских специальных служб", а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.
У диверсанта обнаружены фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ. Проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 14:31
СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала