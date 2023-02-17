https://ria.ru/20230217/diversiya-1852687835.html
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге
Мещанский суд Москвы заключил в СИЗО агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД) – поджогах шкафов с аппаратурой,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:42
2023-02-17T14:42
2023-02-17T14:42
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил в СИЗО агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД) – поджогах шкафов с аппаратурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кармазина С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде. Ему вменяется статья УК РФ "Диверсия". Как ранее сообщал ФСБ, задержанный гражданин Украины 1977 года рождения по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. Завербован он был, по данным ФСБ, в Польше "при непосредственном участии польских специальных служб", а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии. У диверсанта обнаружены фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ. Проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Украина, Служба безопасности Украины
В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге
В Москве отправили в СИЗО агента СБУ, поджигавшего шкафы с железнодорожной аппаратурой