https://ria.ru/20230217/diversiya-1852687835.html

В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге

В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве арестовали агента СБУ, устраивавшего диверсии на железной дороге

Мещанский суд Москвы заключил в СИЗО агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД) – поджогах шкафов с аппаратурой,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:42

2023-02-17T14:42

2023-02-17T14:42

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил в СИЗО агента СБУ по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД) – поджогах шкафов с аппаратурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кармазина С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде. Ему вменяется статья УК РФ "Диверсия". Как ранее сообщал ФСБ, задержанный гражданин Украины 1977 года рождения по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. Завербован он был, по данным ФСБ, в Польше "при непосредственном участии польских специальных служб", а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии. У диверсанта обнаружены фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ. Проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.

https://ria.ru/20230215/diversiya-1852171186.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, украина, служба безопасности украины