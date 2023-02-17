https://ria.ru/20230217/delo-1852799603.html

После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело

После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело - РИА Новости, 17.02.2023

После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело

Уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:45

2023-02-17T22:45

2023-02-17T22:50

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.По данным следствия, 17 февраля двое мужчин захватили заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы. Кроме того, один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов."Фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу. Следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230217/magazin-1852796482.html

москва

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия