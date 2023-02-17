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После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело
После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело - РИА Новости, 17.02.2023
После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело
Уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:45
2023-02-17T22:45
2023-02-17T22:50
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.По данным следствия, 17 февраля двое мужчин захватили заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы. Кроме того, один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов."Фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу. Следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230217/magazin-1852796482.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
22:45 17.02.2023 (обновлено: 22:50 17.02.2023)
После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело
СК: после инцидента в цветочном магазине на Таганской улице в Москве завели уголовное дело