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После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело - РИА Новости, 17.02.2023
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После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело
После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело - РИА Новости, 17.02.2023
После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело
Уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:45
2023-02-17T22:50
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.По данным следствия, 17 февраля двое мужчин захватили заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы. Кроме того, один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов."Фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу. Следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
22:45 17.02.2023 (обновлено: 22:50 17.02.2023)
 
После инцидента в цветочном магазине в Москве завели уголовное дело

СК: после инцидента в цветочном магазине на Таганской улице в Москве завели уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 УК РФ (захват заложника), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 17 февраля двое мужчин захватили заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы. Кроме того, один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов.
"Фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу. Следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - добавили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 22:15
Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве
 
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