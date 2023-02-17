https://ria.ru/20230217/delo-1852594543.html

В Подмосковье возбудили дело против избившего работницу Wildberries мужчины

В Подмосковье возбудили дело против избившего работницу Wildberries мужчины - РИА Новости, 17.02.2023

В Подмосковье возбудили дело против избившего работницу Wildberries мужчины

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:18

2023-02-17T10:18

2023-02-17T10:19

происшествия

московская область (подмосковье)

лыткарино

брянская область

татьяна петрова

wildberries

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила региональная прокуратура. Ранее в телеграм-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса. Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила журналистам, что мужчина был задержан в Брянской области. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения. "Отделом дознания МУ МВД России "Люберецкое" возбуждено уголовное дело по пункту "а" части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство) по факту причинения телесных повреждений сотруднице маркетплейса в городском округе Лыткарино", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данным прокуратуры, 24 января мужчина в состоянии опьянения в пункте выдачи товаров "причинил телесные повреждения продавцу-консультанту, после чего скрылся с места происшествия". Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

https://ria.ru/20230206/izbienie-1850067207.html

https://ria.ru/20230201/ograblenie-1848990792.html

московская область (подмосковье)

лыткарино

брянская область

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происшествия, московская область (подмосковье), лыткарино, брянская область, татьяна петрова, wildberries