https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html
"Расслабляться рано": эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в России
"Расслабляться рано": эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 17.02.2023
"Расслабляться рано": эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в России
Коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ, есть умеренная надежда на спад заболеваемости к весне, но расслабляться еще рано, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:34
2023-02-17T04:34
2023-02-17T05:54
распространение коронавируса
общество
россия
сергей вознесенский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ, есть умеренная надежда на спад заболеваемости к весне, но расслабляться еще рано, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. По его словам, сейчас, в осенние-зимний период идёт подъем заболеваемости ОРВИ, то же самое происходит по COVID-19. "Поэтому мы выражаем умеренный оптимизм, что с завершением осенне-зимнего периода, с развитием весенние-летнего и заболеваемость пойдёт на нет. В этом случае мы уже можем говорить, что COVID-19 переходит по всем правилам игры в группу ОРВИ к другим возбудителям. Но на сегодняшний день даже в РФ от этой болезни умирают ежедневно десятки человек, и поэтому сейчас полностью снимать и всю нашу осторожность несколько преждевременно", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20230215/covid-1852250475.html
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общество, россия, сергей вознесенский
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Сергей Вознесенский
04:34 17.02.2023 (обновлено: 05:54 17.02.2023)
"Расслабляться рано": эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в России
Вознесенский: COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ, но расслабляться еще рано