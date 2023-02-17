https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html

"Расслабляться рано": эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в России

"Расслабляться рано": эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 17.02.2023

"Расслабляться рано": эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в России

Коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ, есть умеренная надежда на спад заболеваемости к весне, но расслабляться еще рано, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:34

2023-02-17T04:34

2023-02-17T05:54

распространение коронавируса

общество

россия

сергей вознесенский

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ, есть умеренная надежда на спад заболеваемости к весне, но расслабляться еще рано, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. По его словам, сейчас, в осенние-зимний период идёт подъем заболеваемости ОРВИ, то же самое происходит по COVID-19. "Поэтому мы выражаем умеренный оптимизм, что с завершением осенне-зимнего периода, с развитием весенние-летнего и заболеваемость пойдёт на нет. В этом случае мы уже можем говорить, что COVID-19 переходит по всем правилам игры в группу ОРВИ к другим возбудителям. Но на сегодняшний день даже в РФ от этой болезни умирают ежедневно десятки человек, и поэтому сейчас полностью снимать и всю нашу осторожность несколько преждевременно", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20230215/covid-1852250475.html

россия

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общество, россия, сергей вознесенский