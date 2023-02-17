https://ria.ru/20230217/chvk-1852720506.html
В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК
В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК - РИА Новости, 17.02.2023
В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК
Социальный статус бойцов частных военных компаний должен быть закреплен законодательно, как у действующих военнослужащих, это должно коснуться льгот, которые... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:23
2023-02-17T16:23
2023-02-17T17:21
общество
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юрий швыткин
госдума рф
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МОСКВА, 17 фев – РИА новости. Социальный статус бойцов частных военных компаний должен быть закреплен законодательно, как у действующих военнослужащих, это должно коснуться льгот, которые закреплены за военнослужащими и ветеранами боевых действий, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин (ЕР).Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании."Социальный статус их и членов их семей должен быть так же законодательно закреплен, как и у действующих военнослужащих. Это касается различных тех льгот, прав, которые закреплены за нашими военнослужащими, за ветеранами боевых действий", - сказал он.Он отметил, что на данный момент этот вопрос официально не внесен, но "все понимают важность и необходимость обеспечения социальной обеспеченности бойцов ЧВК".Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что работа по социальным гарантиям бойцам ЧВК ведется совместно с другими комитетами."Мы здесь не одни, у нас коллеги наши из других комитетов этим занимаются. Я думаю, что в конечном итоге мы выйдем на какие-то решения", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20230213/vagner-1851603519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, юрий швыткин, госдума рф, единая россия
Общество, Москва, Россия, Юрий Швыткин, Госдума РФ, Единая Россия
16:23 17.02.2023 (обновлено: 17:21 17.02.2023)
В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК
Депутат Швыткин предложил закрепить социальный статус бойцов ЧВК и предоставить льготы
МОСКВА, 17 фев – РИА новости. Социальный статус бойцов частных военных компаний должен быть закреплен законодательно, как у действующих военнослужащих, это должно коснуться льгот, которые закреплены за военнослужащими и ветеранами боевых действий, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин (ЕР).
Ранее президент России Владимир Путин
сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.
"Социальный статус их и членов их семей должен быть так же законодательно закреплен, как и у действующих военнослужащих. Это касается различных тех льгот, прав, которые закреплены за нашими военнослужащими, за ветеранами боевых действий", - сказал он.
Он отметил, что на данный момент этот вопрос официально не внесен, но "все понимают важность и необходимость обеспечения социальной обеспеченности бойцов ЧВК".
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов
сообщил РИА Новости, что работа по социальным гарантиям бойцам ЧВК ведется совместно с другими комитетами.
"Мы здесь не одни, у нас коллеги наши из других комитетов этим занимаются. Я думаю, что в конечном итоге мы выйдем на какие-то решения", - сказал Картаполов.