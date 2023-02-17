https://ria.ru/20230217/chvk-1852720506.html

В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК

В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК - РИА Новости, 17.02.2023

В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК

Социальный статус бойцов частных военных компаний должен быть закреплен законодательно, как у действующих военнослужащих, это должно коснуться льгот, которые... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:23

2023-02-17T16:23

2023-02-17T17:21

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МОСКВА, 17 фев – РИА новости. Социальный статус бойцов частных военных компаний должен быть закреплен законодательно, как у действующих военнослужащих, это должно коснуться льгот, которые закреплены за военнослужащими и ветеранами боевых действий, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин (ЕР).Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании."Социальный статус их и членов их семей должен быть так же законодательно закреплен, как и у действующих военнослужащих. Это касается различных тех льгот, прав, которые закреплены за нашими военнослужащими, за ветеранами боевых действий", - сказал он.Он отметил, что на данный момент этот вопрос официально не внесен, но "все понимают важность и необходимость обеспечения социальной обеспеченности бойцов ЧВК".Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что работа по социальным гарантиям бойцам ЧВК ведется совместно с другими комитетами."Мы здесь не одни, у нас коллеги наши из других комитетов этим занимаются. Я думаю, что в конечном итоге мы выйдем на какие-то решения", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20230213/vagner-1851603519.html

https://ria.ru/20230201/otdykh-1849007022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, россия, юрий швыткин, госдума рф, единая россия