Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом
В Петербурге коммунальщики вытащили из канализации Чебурашку, отмыли и сделали экспонатом
© Фото : пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" выловили из канализации Центрального района плюшевого Чебурашку
© Фото : пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" выловили из канализации Центрального района плюшевого Чебурашку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Чебурашка стал причиной засора городской канализации в Петербурге, мягкую игрушку отмыли и сделали экспонатом, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Чебурашка стал причиной засора петербургской канализации. Главного героя самого кассового российского фильма выловили специалисты Водоканала 17 февраля из городской канализации во время профилактической промывки сетей водоотведения в Центральном районе Санкт-Петербурга", - говорится в релизе.
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Водоканал сообщает, что скоплениями мусора в трубопроводах работников не удивить. Жители города выбрасывают в канализацию влажные салфетки, полотенца и даже матрас, однако Чебурашка попал в городскую канализацию впервые.
"Бедолагу решено отмыть и поместить в экспозицию "Наши приплываши" на Юго-Западных очистных сооружениях, где собраны самые неожиданные предметы, которые работники вылавливают в канализационных сетях или находят на решетках насосных станций Санкт-Петербурга", - добавило предприятие.
Водоканал просит жителей и гостей города не пополнять эту "экспозицию", отмечая, что даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям и повредить систему водоотведения города.