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Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом - РИА Новости, 17.02.2023
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Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом
Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом - РИА Новости, 17.02.2023
Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом
Чебурашка стал причиной засора городской канализации в Петербурге, мягкую игрушку отмыли и сделали экспонатом, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:49
2023-02-17T15:49
жкх
санкт-петербург
чебурашка
гуп «водоканал санкт-петербурга
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Чебурашка стал причиной засора городской канализации в Петербурге, мягкую игрушку отмыли и сделали экспонатом, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Чебурашка стал причиной засора петербургской канализации. Главного героя самого кассового российского фильма выловили специалисты Водоканала 17 февраля из городской канализации во время профилактической промывки сетей водоотведения в Центральном районе Санкт-Петербурга", - говорится в релизе. Водоканал сообщает, что скоплениями мусора в трубопроводах работников не удивить. Жители города выбрасывают в канализацию влажные салфетки, полотенца и даже матрас, однако Чебурашка попал в городскую канализацию впервые. Водоканал просит жителей и гостей города не пополнять эту "экспозицию", отмечая, что даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям и повредить систему водоотведения города.
https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html
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жкх, санкт-петербург, чебурашка, гуп «водоканал санкт-петербурга, происшествия, россия
ЖКХ, Санкт-Петербург, Чебурашка, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Происшествия, Россия
15:49 17.02.2023
 
Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом

В Петербурге коммунальщики вытащили из канализации Чебурашку, отмыли и сделали экспонатом

© Фото : пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" выловили из канализации Центрального района плюшевого Чебурашку
Специалисты Водоканала Санкт-Петербурга выловили из канализации Центрального района плюшевого Чебурашку - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" выловили из канализации Центрального района плюшевого Чебурашку
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Чебурашка стал причиной засора городской канализации в Петербурге, мягкую игрушку отмыли и сделали экспонатом, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Чебурашка стал причиной засора петербургской канализации. Главного героя самого кассового российского фильма выловили специалисты Водоканала 17 февраля из городской канализации во время профилактической промывки сетей водоотведения в Центральном районе Санкт-Петербурга", - говорится в релизе.
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Водоканал сообщает, что скоплениями мусора в трубопроводах работников не удивить. Жители города выбрасывают в канализацию влажные салфетки, полотенца и даже матрас, однако Чебурашка попал в городскую канализацию впервые.
"Бедолагу решено отмыть и поместить в экспозицию "Наши приплываши" на Юго-Западных очистных сооружениях, где собраны самые неожиданные предметы, которые работники вылавливают в канализационных сетях или находят на решетках насосных станций Санкт-Петербурга", - добавило предприятие.
Водоканал просит жителей и гостей города не пополнять эту "экспозицию", отмечая, что даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям и повредить систему водоотведения города.
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