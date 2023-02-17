https://ria.ru/20230217/cheburashka-1852709189.html

Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом

Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом - РИА Новости, 17.02.2023

Чебурашку спасли из канализации в Петербурге и сделали экспонатом

Чебурашка стал причиной засора городской канализации в Петербурге, мягкую игрушку отмыли и сделали экспонатом, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:49

2023-02-17T15:49

2023-02-17T15:49

жкх

санкт-петербург

чебурашка

гуп «водоканал санкт-петербурга

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Чебурашка стал причиной засора городской канализации в Петербурге, мягкую игрушку отмыли и сделали экспонатом, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Чебурашка стал причиной засора петербургской канализации. Главного героя самого кассового российского фильма выловили специалисты Водоканала 17 февраля из городской канализации во время профилактической промывки сетей водоотведения в Центральном районе Санкт-Петербурга", - говорится в релизе. Водоканал сообщает, что скоплениями мусора в трубопроводах работников не удивить. Жители города выбрасывают в канализацию влажные салфетки, полотенца и даже матрас, однако Чебурашка попал в городскую канализацию впервые. Водоканал просит жителей и гостей города не пополнять эту "экспозицию", отмечая, что даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям и повредить систему водоотведения города.

https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html

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