https://ria.ru/20230217/byudzhet-1852618212.html
Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году
Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году - РИА Новости, 17.02.2023
Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году
Технологическая независимость - главный приоритет России по расходам в 2023 году, бюджетные средства также пойдут на развитие и поддержку инфраструктуры, новых... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:45
2023-02-17T11:45
2023-02-17T11:45
экономика
россия
антон силуанов
бюджет
технологии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Технологическая независимость - главный приоритет России по расходам в 2023 году, бюджетные средства также пойдут на развитие и поддержку инфраструктуры, новых регионов, силового блока, бизнеса, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Какие приоритеты расходов у нас предусмотрены в текущем году? В первую очередь, это, конечно, технологическая независимость: мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы. Поддержка бюджета на это предусмотрена", - сказал он. Министр также добавил, что большие траты бюджетные пойдут на инфраструктуру. "Мы продолжаем, сразу хочу сказать, не сворачиваем, а где-то даже увеличиваем объемы инфраструктурных расходов. Это и дорожное строительство, это и большая программа по модернизации жилищного-коммунального хозяйства, новая программа. За 2 года на эти цели будет направлено около 150 миллиардов рублей", - пояснил он. По его словам, предусмотрены также большие проекты с точки зрения поддержки малого, среднего бизнеса с использованием так называемого кластерного подхода, когда будет содействие и помощь "бизнесу формировать новые, импортозамещающие производства" с предоставлением целого ряда преференций. "Начиная от льгот, субсидирования процентов по кредитам и кончая тем, что мы обеспечиваем спрос на готовую продукцию. Это очень важно для наших предпринимателей", - добавил министр. "Конечно, нельзя обойти и целый ряд социальных решений, которые были приняты президентом в прошлом году, и в этом году вступили в силу. В прошлом году были приняты решения по дополнительной индексации пенсий, пособий. В этом году в полном объеме запустилось единое детское пособие для семей с детьми, это требует больших ресурсов. У нас один детский бюджет составляет на один год 2,7 триллиона рублей. Все требует дополнительных средств и, конечно, это будет все обеспечиваться в первоочередном порядке", - сказал Силуанов. Кроме того, обеспечены будут и потребности силового блока и новых регионов - "на это предусмотрено необходимое финансирование". "Поэтому приоритеты, которые раньше были определены, обеспечены необходимым финансированием. В ходе текущего года возникают дополнительные потребности – мы также имеем ресурсы для маневра, и будем осуществлять это в текущем году. Поэтому самое главное: баланс бюджета – запланированный, дефицит будет соответствовать плану, мы не выйдем за его параметры", - сказал министр.
https://ria.ru/20230217/byudzhet-1852605637.html
https://ria.ru/20230215/neft-1852236324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, бюджет, технологии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Бюджет, Технологии
Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году
Силуанов назвал технологический суверенитет приоритетом расходов бюджета в 2023 году
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Технологическая независимость - главный приоритет России по расходам в 2023 году, бюджетные средства также пойдут на развитие и поддержку инфраструктуры, новых регионов, силового блока, бизнеса, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24
".
"Какие приоритеты расходов у нас предусмотрены в текущем году? В первую очередь, это, конечно, технологическая независимость: мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы. Поддержка бюджета на это предусмотрена", - сказал он.
Министр также добавил, что большие траты бюджетные пойдут на инфраструктуру. "Мы продолжаем, сразу хочу сказать, не сворачиваем, а где-то даже увеличиваем объемы инфраструктурных расходов. Это и дорожное строительство, это и большая программа по модернизации жилищного-коммунального хозяйства, новая программа. За 2 года на эти цели будет направлено около 150 миллиардов рублей", - пояснил он.
По его словам, предусмотрены также большие проекты с точки зрения поддержки малого, среднего бизнеса с использованием так называемого кластерного подхода, когда будет содействие и помощь "бизнесу формировать новые, импортозамещающие производства" с предоставлением целого ряда преференций. "Начиная от льгот, субсидирования процентов по кредитам и кончая тем, что мы обеспечиваем спрос на готовую продукцию. Это очень важно для наших предпринимателей", - добавил министр.
"Конечно, нельзя обойти и целый ряд социальных решений, которые были приняты президентом в прошлом году, и в этом году вступили в силу. В прошлом году были приняты решения по дополнительной индексации пенсий, пособий. В этом году в полном объеме запустилось единое детское пособие для семей с детьми, это требует больших ресурсов. У нас один детский бюджет составляет на один год 2,7 триллиона рублей. Все требует дополнительных средств и, конечно, это будет все обеспечиваться в первоочередном порядке", - сказал Силуанов.
Кроме того, обеспечены будут и потребности силового блока и новых регионов - "на это предусмотрено необходимое финансирование". "Поэтому приоритеты, которые раньше были определены, обеспечены необходимым финансированием. В ходе текущего года возникают дополнительные потребности – мы также имеем ресурсы для маневра, и будем осуществлять это в текущем году. Поэтому самое главное: баланс бюджета – запланированный, дефицит будет соответствовать плану, мы не выйдем за его параметры", - сказал министр.