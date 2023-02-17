https://ria.ru/20230217/byudzhet-1852618212.html

Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году

Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году - РИА Новости, 17.02.2023

Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году

Технологическая независимость - главный приоритет России по расходам в 2023 году, бюджетные средства также пойдут на развитие и поддержку инфраструктуры, новых... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:45

2023-02-17T11:45

2023-02-17T11:45

экономика

россия

антон силуанов

бюджет

технологии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Технологическая независимость - главный приоритет России по расходам в 2023 году, бюджетные средства также пойдут на развитие и поддержку инфраструктуры, новых регионов, силового блока, бизнеса, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Какие приоритеты расходов у нас предусмотрены в текущем году? В первую очередь, это, конечно, технологическая независимость: мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы. Поддержка бюджета на это предусмотрена", - сказал он. Министр также добавил, что большие траты бюджетные пойдут на инфраструктуру. "Мы продолжаем, сразу хочу сказать, не сворачиваем, а где-то даже увеличиваем объемы инфраструктурных расходов. Это и дорожное строительство, это и большая программа по модернизации жилищного-коммунального хозяйства, новая программа. За 2 года на эти цели будет направлено около 150 миллиардов рублей", - пояснил он. По его словам, предусмотрены также большие проекты с точки зрения поддержки малого, среднего бизнеса с использованием так называемого кластерного подхода, когда будет содействие и помощь "бизнесу формировать новые, импортозамещающие производства" с предоставлением целого ряда преференций. "Начиная от льгот, субсидирования процентов по кредитам и кончая тем, что мы обеспечиваем спрос на готовую продукцию. Это очень важно для наших предпринимателей", - добавил министр. "Конечно, нельзя обойти и целый ряд социальных решений, которые были приняты президентом в прошлом году, и в этом году вступили в силу. В прошлом году были приняты решения по дополнительной индексации пенсий, пособий. В этом году в полном объеме запустилось единое детское пособие для семей с детьми, это требует больших ресурсов. У нас один детский бюджет составляет на один год 2,7 триллиона рублей. Все требует дополнительных средств и, конечно, это будет все обеспечиваться в первоочередном порядке", - сказал Силуанов. Кроме того, обеспечены будут и потребности силового блока и новых регионов - "на это предусмотрено необходимое финансирование". "Поэтому приоритеты, которые раньше были определены, обеспечены необходимым финансированием. В ходе текущего года возникают дополнительные потребности – мы также имеем ресурсы для маневра, и будем осуществлять это в текущем году. Поэтому самое главное: баланс бюджета – запланированный, дефицит будет соответствовать плану, мы не выйдем за его параметры", - сказал министр.

https://ria.ru/20230217/byudzhet-1852605637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, антон силуанов, бюджет, технологии