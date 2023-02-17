https://ria.ru/20230217/byudzhet-1852608778.html

Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены, заявил Силуанов

Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 17.02.2023

Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены, заявил Силуанов

Все запланированные на 2023 год расходные обязательства бюджета РФ будут выполнены, ресурсов для этого достаточно, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:14

2023-02-17T11:14

2023-02-17T11:14

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

urals

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все запланированные на 2023 год расходные обязательства бюджета РФ будут выполнены, ресурсов для этого достаточно, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Отвечая на вопрос, существуют ли риски невыполнения социальных обязательств в этом году в связи с дефицитом бюджета, министр отметил: "Мне кажется не очень корректной постановка вопроса, поскольку дефицит бюджета будет на уровне плановых значений, как мы с вами говорили. Поэтому вопросов неисполнения каких-либо обязательств нет, об этом речи и не идет". Он также добавил, что социальные обязательства исполняются в первую очередь, в безусловном порядке, и "никаких оснований говорить о том, что какие-то запланированные расходы не будут исполнены, у нас нет". "Ресурсов достаточно, мы в рамках плановых показателей бюджетов исполним все наши назначения", - подчеркнул Силуанов. Ранее Минфин сообщил, что, по предварительной оценке, федеральный бюджет РФ в январе был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отметило министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в течение всей трехлетки бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП.

https://ria.ru/20230217/siluanov-1852568511.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), urals